Tây Ninh cần có các giải pháp quyết liệt, cụ thể để thu hút nhân tài

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại điện Đoàn kiểm tra, giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Cụ thể, công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh đã tích cực, nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ, lồng ghép chặt chẽ vào nhiệm vụ xây dựng Đảng và hoàn thiện hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, giúp bộ máy vận hành ổn định, liên tục.

Tây Ninh đã cụ thể hóa đầy đủ quy định về phân cấp, quy hoạch, đánh giá, đào tạo và kiểm soát quyền lực, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo thống nhất và phát huy vai trò của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ đạt chuẩn về bản lĩnh, đạo đức và kỷ cương. Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu hiện tại, tạo nguồn cho tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Tây Ninh sở hữu truyền thống quý giá là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và Nhân dân, đã được hun đúc trong các cuộc kháng chiến hào hùng của đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, qua đó, giúp tỉnh đạt được nhiều thành tựu, mà mới đây nhất là việc sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy.

Từ nền tảng vững chắc đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gợi mở những định hướng chiến lược mang tính đột phá cho tỉnh, đặc biệt là công tác cán bộ. Trong đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "quản trị" cán bộ gắn với ứng dụng công nghệ.

Quang cảnh buổi làm việc

Tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm công việc, hiệu quả phục vụ Nhân dân và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ làm căn cứ chủ yếu trong xem xét, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm.

"Đặc biệt, cùng với làm tốt công tác cán bộ, Tây Ninh cần có các giải pháp quyết liệt, cụ thể để thu hút nhân tài, không chỉ trong mà còn ngoài nước", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.