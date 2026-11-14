Tây Ninh cần 15,6 triệu m³ cát cho các công trình giao thông
Trước áp lực tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tỉnh Tây Ninh đang đứng trước nhu cầu bức thiết về nguồn cát san lấp với khối lượng lên tới khoảng 15,6 triệu m3.
Tỉnh Tây Ninh cần hỗ trợ khoảng 15,6 triệu m3 cát san lấp, trong đó 11,7 triệu m3 phục vụ Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và 3,9 triệu m3 cho tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Trước nhu cầu lớn, tỉnh đang đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác các mỏ, đồng thời phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp điều phối nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tay-ninh-can-15-6-trieu-m-cat-cho-cac-cong-trinh-giao-thong/444343.html