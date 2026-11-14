Tây Ninh cần 15,6 triệu m³ cát cho các công trình giao thông

Tỉnh Tây Ninh cần hỗ trợ khoảng 15,6 triệu m3 cát san lấp, trong đó 11,7 triệu m3 phục vụ Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và 3,9 triệu m3 cho tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trước nhu cầu lớn, tỉnh đang đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác các mỏ, đồng thời phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp điều phối nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm.

Hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại Hồ Dầu Tiếng (xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), góp phần cung cấp vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Hoạt động khai thác cát tại mỏ cát Hồ Dầu Tiếng, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tây Ninh tiếp tục rà soát, ưu tiên sử dụng nguồn vật liệu tại chỗ để giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn cung từ các địa phương khác. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai 1 đang được triển khai giúp mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Tây Ninh đang triển khai đồng thời nhiều công trình giao thông quan trọng cùng các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Việc triển khai đồng thời nhiều công trình giao thông quan trọng đòi hỏi Tây Ninh phải chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ thi công. Ảnh: Minh Phú - TTXVN