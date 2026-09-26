Tây Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Nam nhận nhiệm vụ.

Ngày 25/9/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn trao Quyết định điều động ông Nguyễn Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, nguyên Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra cùng ngày, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hoàng Nam do chuyển công tác. Bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Điền, sau đó được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị tân Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy vai trò đầu mối trong công tác xúc tiến, quản lý và hỗ trợ đầu tư.

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Nam khẳng định sẽ cùng tập thể đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.