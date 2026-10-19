Tây Ninh bổ nhiệm 96 chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quốc Bảo, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ chính trị viên ban CHQS cấp xã đối với 96 đồng chí là bí thư đảng ủy xã, phường; bổ nhiệm 96 sĩ quan Quân đội giữ chức chính trị viên ban CHQS cấp xã.

Trao quyết định bổ nhiệm chính trị viên ban CHQS cấp xã.

Hội nghị cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã là người địa phương và 9 chính trị viên phó ban CHQS cấp xã nhận nhiệm vụ tại các phường trọng điểm, xã biên giới.

Trao quyết định miễn nhiệm chức vụ chính trị viên ban CHQS đối với các đồng chí là bí thư đảng ủy xã, phường.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí đề nghị cán bộ nhận nhiệm vụ giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gương mẫu chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Quân đội; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ cơ sở; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ chính trị nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; chú trọng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.