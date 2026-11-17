Các sản phẩm, giải pháp công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo góp phần kết nối hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Từ kết nối ý tưởng khởi nghiệp với nhà đầu tư đến hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận, làm chủ công nghệ và bảo hộ tài sản trí tuệ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước đưa hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Định hướng này không chỉ tạo thêm cơ hội cho các dự án khởi nghiệp phát triển mà còn góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2026, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của địa phương ghi nhận những chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc mở rộng mạng lưới hỗ trợ, gia tăng sự tham gia của doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và từng bước hình thành các hoạt động kết nối công nghệ với thị trường.

Đáng chú ý, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của Tây Ninh xếp thứ 9 trong 34 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2025. Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào đời sống.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tìm hiểu các giải pháp, thiết bị công nghệ. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Một trong những điểm nhấn là Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh được đưa vào hoạt động từ tháng 3/2026, trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ. Thông qua hoạt động khảo sát nhu cầu thực tế, Trung tâm đã thực hiện 20 chuyến khảo sát công nghệ, tổ chức 3 hội thảo kết nối cung – cầu; đồng thời khảo sát trực tiếp 24 doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm xác định nhu cầu cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Từ hoạt động kết nối, một hợp đồng chuyển giao công nghệ thu gom, nghiền, ép, tách nước lục bình để sản xuất giá thể và phân hữu cơ đã được ký kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn. Đây là ví dụ cụ thể về khả năng ứng dụng công nghệ để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, tạo giá trị gia tăng và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Cùng với chuyển giao công nghệ, phong trào khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục thu hút sự tham gia của cộng đồng. Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2026 tiếp nhận 64 hồ sơ, trong đó 46 hồ sơ thuộc các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, công nghệ thông tin, năng lượng và môi trường. Qua các vòng tuyển chọn, 10 dự án được đưa vào chung kết, hỗ trợ cố vấn, hoàn thiện mô hình kinh doanh và định hướng thương mại hóa.

Các thiết bị, giải pháp công nghệ góp phần thúc đẩy hoạt động kết nối cung - cầu và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ở lĩnh vực giáo dục, Cuộc thi Robocon tỉnh lần thứ nhất thu hút 223 đội đăng ký, góp phần tạo môi trường thực hành lập trình, tự động hóa và phát triển tư duy công nghệ cho học sinh, sinh viên.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn đang chuyển dần từ hỗ trợ thông tin, tư vấn và kết nối sang giải quyết những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Trọng tâm là nâng cao khả năng tiếp nhận, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển tài sản trí tuệ.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành khoa học và công nghệ tỉnh đang triển khai chương trình hỗ trợ 100 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất trong giai đoạn 2026–2027. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Tây Ninh đã hỗ trợ 34 hồ sơ đăng ký bảo hộ, gồm 32 hồ sơ nhãn hiệu và 2 hồ sơ kiểu dáng công nghiệp, với tổng kinh phí 510 triệu đồng. Trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 5 văn bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; 62 văn bằng kiểu dáng công nghiệp và 1.006 văn bằng nhãn hiệu được cấp.

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tìm hiểu thiết bị bay không người lái và các giải pháp tự động hóa, công nghệ số vào sản xuất và đời sống. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung cho biết, bên cạnh những kết quả bước đầu, hoạt động đổi mới sáng tạo vẫn đối mặt với khó khăn về nguồn nhân lực chuyên sâu, năng lực nghiên cứu và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác tài sản trí tuệ chưa tương xứng với tiềm năng; một số chính sách hỗ trợ còn vướng mắc về thủ tục, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của doanh nghiệp.

Do đó, ngành khoa học và công nghệ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách, phát triển mạng lưới chuyên gia, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo; đồng thời lựa chọn những dự án có triển vọng để hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận thị trường.

Từ yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ làm thước đo. Hoạt động hỗ trợ cần hướng đến những kết quả cụ thể, tạo điều kiện để ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

Theo định hướng phát triển của tỉnh, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ từ 300-350 dự án khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 50-70 doanh nghiệp có khả năng phát triển, mở rộng thị trường. Địa phương cũng hướng đến hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư.

Các thiết bị, giải pháp công nghệ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kết nối, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cùng với đó, tỉnh nghiên cứu mở rộng không gian sáng tạo tại cơ sở, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học và các giải pháp phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logistics, kinh tế xanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, việc phát triển khởi nghiệp sáng tạo phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết giữa nghiên cứu với sản xuất. Đây là cơ sở để Tây Ninh từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp có năng lực đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.