Tây Ninh biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh

Cùng với thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa thành thị, nông thôn và biên giới, tỉnh chú trọng đẩy mạnh số hóa di sản, phát triển “Bảo tàng số”, “Thư viện số”, ứng dụng công nghệ giới thiệu di sản; phát huy giá trị Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Núi Bà Đen và các sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Nét đẹp văn hóa dân tộc được gìn giữ, phát huy, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng và sức hấp dẫn của du lịch Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Học sinh mầm non tại Tây Ninh tham gia hoạt động tuyên truyền, giáo dục về quê hương và giá trị văn hóa, truyền thống. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Du khách tham quan, trải nghiệm văn hóa tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại Tây Ninh thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Giáo dục văn hóa, đạo đức và kỹ năng ứng xử cho trẻ em được Tây Ninh chú trọng, góp phần hình thành những phẩm chất tích cực, nhân văn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tại Tòa Thánh Cao Đài, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của Tây Ninh trong thời kỳ mới. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Du khách tham quan không gian sinh thái gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Du khách tìm hiểu lịch sử bằng công nghệ 3D mapping tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Chùa Khedol (Botum Kiri Rangsay) tại phường Bình Minh, là biểu tượng văn hoá Khmer đặc trưng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng, đặc sắc của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, một trong những điểm đến tiêu biểu gắn với định hướng phát triển du lịch tâm linh - sinh thái của Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN