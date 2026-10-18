Tây Ninh bầu 979 Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri đến điểm bầu cử tại Văn phòng khu phố 11, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, tham gia bầu Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Tại các điểm bầu cử, đông đảo người dân có mặt thực hiện quyền, trách nhiệm của mình trong không khí dân chủ, nghiêm túc. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những người đủ uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đại diện cho cộng đồng dân cư.

Việc bầu Trưởng ấp, khu phố có ý nghĩa quan trọng trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với người dân; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản tại cộng đồng. Thông qua lá phiếu, người dân trực tiếp thể hiện sự tín nhiệm đối với người đảm nhận nhiệm vụ ở cơ sở, gửi gắm kỳ vọng về một đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, lắng nghe, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đây cũng là dịp phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách và phong trào tại địa phương.

Cử tri tìm hiểu thông tin về người ứng cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại điểm bầu cử khu phố 11, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Ông Võ Thiết Thạch, 69 tuổi, ngụ tổ 16, khu phố Hiệp Thạnh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tân Ninh cho biết, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, đông đảo người dân tích cực tham gia.

Theo ông, điều này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của người dân đối với việc lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư. Trưởng khu phố được nhân dân tín nhiệm cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xã hội, vận động quần chúng, chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, ổn định.

Ông Thạch cho rằng, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, người đảm nhận nhiệm vụ ở khu dân cư càng phải sâu sát thực tế, gần gũi nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những vấn đề phát sinh, góp phần giúp chính quyền giải quyết các kiến nghị từ cơ sở.

Cùng tham gia bầu cử, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, 64 tuổi, ngụ tổ 1, khu phố 11, phường Tân Ninh chia sẻ, việc bỏ phiếu lựa chọn Trưởng khu phố vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi người dân. Qua lá phiếu, người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện, góp phần xây dựng khu dân cư ổn định, phát triển. Bà kỳ vọng Trưởng khu phố nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm sát sao hơn đến đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự, cải thiện đường sá và tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế.

Thành viên tổ bầu cử hướng dẫn, hỗ trợ cử tri thực hiện các thủ tục tại điểm bầu cử khu phố 11, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Tại khu phố Bình Yên Đông 1, phường Long An, công tác tổ chức hội nghị bầu Trưởng khu phố và Ban Thanh tra nhân dân được triển khai với sự tham gia của đông đảo đại diện hộ gia đình. Người dân thể hiện sự đồng thuận thông qua việc biểu quyết lựa chọn nhân sự, gửi gắm mong muốn những người được tín nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ, quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng.

Ông Phan Hậu, người dân khu phố Bình Yên Đông 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết, bà con mong muốn lựa chọn được Trưởng khu phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân có uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình, luôn quan tâm đến đời sống và nguyện vọng chính đáng của người dân. Những người được tín nhiệm cần phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh, góp phần giải quyết những kiến nghị thiết thực. Mỗi gia đình cũng cần tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các phong trào, cùng xây dựng khu phố an toàn, sạch đẹp, nghĩa tình.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (64 tuổi), cử tri khu phố 11, phường Tân Ninh, bỏ phiếu bầu Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Ông Châu Văn Vọng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Bình Yên Đông 1 cho hay, Chi bộ đã chủ động định hướng, phân công nhiệm vụ, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các lực lượng liên quan chuẩn bị hội nghị. Chi bộ chú trọng tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền, trách nhiệm khi tham gia bầu cử; đồng thời phối hợp chuẩn bị nội dung, địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết. Sự chủ động của Chi bộ cùng sự phối hợp của các lực lượng góp phần bảo đảm hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định.

Trước ngày bầu cử, các xã, phường trong tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị; tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức, phối hợp với lực lượng công an triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần để việc lựa chọn Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ mới diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động ở khu dân cư.

Công tác tổ chức bầu Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các quy định. Ảnh: Minh Phú/TXVN