Tây Ninh bắt quả tang hơn 114.000 bao thuốc lá nhập lậu

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Lực lượng Công an kiểm tra phương tiện và tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra. (Ảnh:CA).

Trước đó, tại bãi giữ xe thuộc ấp Long Kim, xã Bến Lức, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Bến Lức đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng N.M.G. (ngụ tỉnh Tây Ninh), L.V.C. (ngụ tỉnh Thanh Hóa) và N.K.D. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang thực hiện hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 114.650 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, một xe ô tô tải cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ toàn bộ số thuốc lá nhập lậu, phương tiện và các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.