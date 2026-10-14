Tây Ninh bắt đối tượng truy nã về ma túy tại cửa khẩu

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác Trạm Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1986, thường trú tại TP.HCM) là đối tượng đang bị truy nã.

Đối tượng bị truy nã liên quan đến ma túy.

Theo thông tin xác minh, bà Thủy bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Quyết định số 1993 ngày 12/11/2015 của cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM.

Ngay sau khi phát hiện, Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy, đồng thời liên hệ với lực lượng Công an TP.HCM để phối hợp bàn giao đối tượng theo quy định của pháp luật.