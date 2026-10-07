Tây Ninh: Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Tây Ninh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Ảnh minh họa AI

Chính sách tập trung hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số, thuê và mua các giải pháp công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực số cho người quản lý, người lao động trong doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết, đối tượng được áp dụng là các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa; có trụ sở chính và đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế tại tỉnh Tây Ninh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách cũng thuộc phạm vi áp dụng.

Điểm đáng chú ý là tỉnh hỗ trợ 55% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Nội dung tư vấn tập trung vào quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ, cũng như chuyển đổi mô hình kinh doanh. Mức hỗ trợ tối đa 55 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 110 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Đối với việc thuê, mua giải pháp chuyển đổi số nhằm tự động hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và chuyển đổi mô hình kinh doanh, doanh nghiệp được hỗ trợ 55% chi phí. Chính sách không áp dụng đối với phần mềm, nền tảng hoặc dịch vụ được cơ quan nhà nước cung cấp miễn phí theo quy định.

Mức hỗ trợ tối đa được quy định theo quy mô doanh nghiệp, gồm 22 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, 55 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 110 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Cùng với hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ, Nghị quyết dành chính sách cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ quản lý, người lao động. Tỉnh hỗ trợ 100% tổng chi phí tổ chức khóa đào tạo theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp.

Mức hỗ trợ không quá 55 triệu đồng/khóa đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 110 triệu đồng/khóa đối với doanh nghiệp vừa; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ 1 khóa trong một năm.

Để được xem xét hỗ trợ, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với từng nội dung theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, pháp luật về chuyển đổi số và các quy định có liên quan.

Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực hồ sơ, tài liệu theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp; đồng thời thực hiện phần nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nội dung hỗ trợ nếu có.