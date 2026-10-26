Tây Ninh ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Quyết định áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.

Trong đó, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030 bao gồm 10 nhóm tiêu chí, 47 chỉ tiêu cho 3 nhóm xã.

Các nhóm chỉ tiêu liên quan đến các lĩnh vực như quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; văn hóa, giáo dục, y tế; giảm nghèo và an sinh xã hội; môi trường và cảnh quan nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công; tiếp cận pháp luật và an ninh - quốc phòng.

Đường giao thông nông thôn ở Tây Ninh.

Đối với bộ tiêu chí thí điểm xã nông thôn mới hiện đại, quy định chung là xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định đối với xã nhóm 1 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới hiện đại phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nhóm 1 trên địa bàn tỉnh tại cùng thời điểm.

Các nội dung tiêu chí cụ thể bao gồm bảo đảm hạ tầng số; sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo; có mô hình nông nghiệp thông minh; phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn năng lực nông thôn; môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; an ninh, trật tự được bảo đảm; lực lượng công an xã được xây dựng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đối với quy định điều kiện công nhận tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, các tiêu chí hướng đến lĩnh vực quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; văn hóa, giáo dục, y tế; giảm nghèo và an sinh xã hội; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; môi trường và cảnh quan; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công; tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng.

Quy định chung là 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Ngoài ra, ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt nông thôn mới hiện đại (đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Quy định xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Các phường được hình thành từ việc sắp xếp với đơn vị hành chính xã và có diện tích đất nông nghiệp chiếm từ 70% trở lên so với diện tích đất tự nhiên của phường, thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo đáp ứng từ 70% trở lên số nội dung tiêu chí yêu cầu đối với xã nhóm 1 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và thí điểm xã nông thôn mới hiện đại.

Đồng thời, Sở chịu trách nhiệm quy định điều kiện công nhận tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định. Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.