Tây Ninh áp dụng thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập

Đối tượng thụ hưởng và áp dụng bao gồm: Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sử dụng các dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; người bệnh có thẻ BHYT nhưng sử dụng các dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT (không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu); người bệnh chưa tham gia BHYT sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường (không phải dịch vụ theo yêu cầu).

Nghị quyết quy định rõ các mức giá cụ thể dựa trên phân hạng bệnh viện (Hạng I, Hạng II, Hạng III, Hạng IV) và tuyến y tế cơ sở.

Cụ thể, các danh mục được điều chỉnh giá bao gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, kiểm tra sức khỏe; Giá dịch vụ ngày giường bệnh; Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê...

Tùy thuộc vào xếp hạng, các cơ sở y tế tại tỉnh Tây Ninh sẽ áp dụng mức giá tương ứng; điển hình như Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh sẽ áp dụng mức giá của Bệnh viện hạng II.

Đối với tuyến y tế cơ sở (Trạm y tế xã/phường, trạm y tế cơ quan, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y), tỉnh Tây Ninh quy định mức thu như sau: Giá khám bệnh áp dụng mức giá chuẩn của trạm y tế xã; Giá dịch vụ kỹ thuật thu bằng 70% mức giá dịch vụ kỹ thuật theo quy định chung; Tiền giường bệnh (đối với trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu) áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân, HĐND tỉnh Tây Ninh quy định rõ đối với những bệnh nhân đã nhập viện điều trị trước ngày 25/9/2026 và xuất viện (hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú) sau ngày này, cơ sở y tế vẫn tiếp tục áp dụng mức giá cũ đã được phê duyệt trước đó cho đến khi người bệnh hoàn tất đợt điều trị.

Trường hợp các cơ sở y tế có sự thay đổi về cơ cấu, tên gọi nhưng không thay đổi hạng bệnh viện thì vẫn tiếp tục áp dụng mức giá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện tại.