Tây Nam Lâm Đồng kết nối doanh nghiệp, đón dòng vốn đầu tư

Khu vực diễn ra sự kiện kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh Tây Nam Lâm Đồng

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (bìa trái) cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng tầm nhìn đến năm 2050, 11 xã gồm Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân Lập thuộc tiểu vùng kinh tế động lực phía Tây Nam Lâm Đồng.

Sự kiện kết nối, thu hút đầu tư các xã Tây Nam Lâm Đồng thu hút hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự

Khu vực này có lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, đặc biệt là tiếp giáp với TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội lớn trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị hàng hoá và du lịch - dịch vụ mang tính khác biệt.

Lãnh đạo các địa phương Tây Nam Lâm Đồng dự hội nghị

Theo định hướng quy hoạch phát triển, 11 xã Tây Nam Lâm Đồng sẽ tập trung thu hút đầu tư, phát triển trên 4 trụ cột chiến lược, gồm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp sinh thái - công nghệ cao, dịch vụ - du lịch, tài nguyên - quỹ đất.

Cụm Công nghiệp Nam Hà, xã Trà Tân, Lâm Đồng

Tại hội nghị, 11 xã Tây Nam Lâm Đồng đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh riêng ở từng địa phương trong mối liên kết khu vực, liên kết vùng và định hướng, quy hoạch phát triển. Đồng thời, giới thiệu, cung cấp thông tin về 51 dự án đang được kêu gọi đầu tư trên địa bàn 11 xã Tây Nam Lâm Đồng đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ngoài hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp, xã Trà Tân (Lâm Đồng) còn có các khu dân cư đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân

Phát biểu tại hội nghị, các doanh nghiệp cho rằng tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác phát triển trên địa bàn Tây Nam Lâm Đồng khá lớn, đặc biệt là sự đồng hành của chính quyền địa phương. Một trong những lợi thế được các doanh nghiệp quan tâm là quỹ đất, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ sẽ mở ra cơ hội đầu tư phát triển cho doanh nghiệp, nhất là ở lĩnh vực công nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Hiển, Chủ đầu tư Cụm Công nghiệp Nam Hà và Cụm Công nghiệp Nam Hà 2 phát biểu, giới thiệu quy mô, hạ tầng cụm công nghiệp và các khu dân cư phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn xã Trà Tân, Lâm Đồng

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư các xã Tây Nam Lâm Đồng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nỗ lực của xã Trà Tân và các xã khu vực Tây Nam Lâm Đồng trong việc kết nối, mời gọi đầu tư; cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian qua cũng như thời gian tới.

Hội nghị kết nối, thu hút đầu tư được doanh nghiệp kỳ vọng mở ra cơ hội đầu tư, phát triển mang tính bứt phá, bền vững cho khu vực Tây Nam Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, tiềm năng, liên kết vùng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối khu vực Tây Nam Lâm Đồng rất thuận lợi để phát triển logistics. Do đó, địa phương cần ưu tiên phát triển chuỗi khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch đồng bộ, liên kết, kết nối các xã trong khu vực để đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu

Các địa phương cần phát huy thế mạnh về nông nghiệp, hình thành và phát triển các chuỗi sản xuất hàng hoá, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người dân. Đồng thời, khu vực Tây Nam Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thu hút phát triển du lịch - dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp… trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần đồng hành với doanh nghiệp, tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Sau hội nghị, các xã cần giới thiệu rõ sản phẩm, dự án cần kêu gọi đầu tư, đặc biệt là thông tin sơ bộ từng dự án cụ thể để nhà đầu tư dễ dàng tra cứu, khảo sát, lựa chọn đầu tư.

Toàn cảnh hội nghị kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào các xã Tây Nam Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các nhà đầu tư tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác xúc tiến đăng ký đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh triển khai dự án... Đồng thời, khẳng định UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận đầu tư, cam kết đầu tư cho 10 doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư vào các dự án trên địa bàn Tây Nam Lâm Đồng

Thay mặt các địa phương tổ chức hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phong, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cam kết sẽ phối hợp rà soát, xây dựng danh mục cơ hội đầu tư có tính khả thi đồng thời duy trì cơ chế phối hợp liên xã, liên vùng thực chất, hiệu quả.

Để chuyển kết nối thành hành động và kết quả thực chất, chúng tôi tiếp tục duy trì trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã quan tâm; ghi nhận cụ thể nhu cầu, đề xuất những điều kiện cần thiết để nghiên cứu cơ hội hợp tác. Về phía xã Trà Tân, chúng tôi sẵn sàng phát huy vai trò kết nối, phối hợp cùng các xã tham gia trao đổi thông tin và thúc đẩy những nội dung hợp tác phù hợp. Ông Nguyễn Ngọc Phong, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư

Hội nghị là dịp để 11 xã Tây Nam Lâm Đồng quảng bá tiềm năng, giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư và tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế bền vững.