Tuyên truyền pháp luật gắn với những vấn đề người dân quan tâm

Khu vực Tây Nam Bộ gồm 6 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long. Đây là địa bàn có đông đồng bào Khmer, Hoa, Chăm cùng nhiều cộng đồng tôn giáo sinh sống. Đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán và điều kiện tiếp cận thông tin khác nhau đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải có phương thức phù hợp.

Hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, kết hợp họp dân, sinh hoạt tổ tự quản, gặp gỡ chức sắc, chức việc, người có uy tín Ảnh: Đông Sơn

Theo Báo cáo số 2188/BC-BCA-V05 ngày 16/10/2026 của Bộ Công an, thời gian qua, Công an các địa phương đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chức sắc, chức việc và người có uy tín tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nội dung tập trung phổ biến chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của công dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, kết hợp họp dân, sinh hoạt tổ tự quản, gặp gỡ chức sắc, chức việc, người có uy tín với sử dụng hệ thống truyền thanh, tài liệu trực quan và mạng xã hội. Lực lượng trực tiếp tuyên truyền chú trọng tìm hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào để lựa chọn nội dung, cách thức truyền đạt phù hợp.

Hiệu quả của cách làm này được thể hiện qua kết quả tại một số địa phương. Vĩnh Long tổ chức 7.196 cuộc tuyên truyền miệng kết hợp trực quan, thu hút 273.268 lượt người tham dự. Cà Mau tổ chức trên 390 cuộc tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, với trên 7.800 lượt người tham dự, đồng thời tiếp xúc 2.149 lượt chức sắc, chức việc, người có uy tín. Đồng Tháp tổ chức 58 cuộc, với 804 lượt đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo tham gia.

Từ hiểu luật đến chủ động tham gia giữ gìn ANTT

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Tây Nam Bộ là không tách rời hoạt động giáo dục pháp luật với xây dựng các mô hình tự quản ở cơ sở.

Tại An Giang, mô hình “Giáo xứ bình yên, gia đình hòa thuận” ở xã Cần Đăng đã tổ chức 8 cuộc tuyên truyền, vận động, thu hút khoảng 2.105 lượt giáo dân; tuyên truyền trực tiếp đến 180 hộ, phát 1.232 lượt tin, bài, bản tin và tổ chức 27 cuộc họp khu dân cư. Nội dung phổ biến tập trung vào các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình, cháy nổ và những hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Tây Ninh, mô hình “Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự” được kiện toàn với 23 thành viên, tổ chức 4 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 370 lượt người tham dự và cung cấp 12 tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT).

Ở Đồng Tháp, mô hình “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo” kết hợp tuyên truyền pháp luật, an sinh xã hội và chuyển đổi số. Mô hình đã tổ chức 14 cuộc tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội và chuyển đổi số cho 1.062 tăng ni.

Những kết quả trên cho thấy, tuyên truyền pháp luật sẽ hiệu quả hơn khi người dân được trực tiếp tham gia vào hoạt động của cộng đồng, được trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh trong cuộc sống và được hướng dẫn cách phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Tây Nam Bộ là không tách rời hoạt động giáo dục pháp luật với xây dựng các mô hình tự quản ở cơ sở. Ảnh: Đông Sơn

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Công an cũng chỉ ra một số khó khăn: đội ngũ cán bộ biết tiếng Khmer, Hoa, Chăm còn thiếu; tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc chưa nhiều; phương thức truyền tải tại một số địa bàn chưa thật sự phù hợp với đặc điểm văn hóa, nhận thức của đồng bào.

Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò chức sắc, chức việc, người có uy tín; tăng cường tài liệu bằng tiếng dân tộc và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Qua đó, đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào, hình thành ý thức tự giác chấp hành và phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.