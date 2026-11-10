Tây Lâm Đồng lan tỏa sắc hoa, làm đẹp không gian đô thị

Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng trồng hoa ở những trục đường chính hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Đưa sắc hoa đến từng khu dân cư

Từ tháng 7/2026, phường Bắc Gia Nghĩa đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Địa phương phát động phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, gắn với những chỉ tiêu cụ thể tại từng khu dân cư.

Theo đó, mỗi tổ dân phố đăng ký ít nhất một tuyến đường, đoạn đường hoặc điểm hoa. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng ít nhất một không gian hoa, cây xanh. Các hộ gia đình được vận động trồng, chăm sóc ít nhất một sản phẩm hoa hoặc cây xanh hưởng ứng Festival.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa trồng, chăm sóc cây xanh ven hồ Gia Nghĩa

Bắc Gia Nghĩa dự kiến xây dựng không gian hoa tại khu vực quảng trường trung tâm, phục vụ người dân và du khách từ ngày 18/12/2026 - 3/1/2027.

Phường cũng chuẩn bị Hội thi cắm hoa nghệ thuật “Sắc hoa Bắc Gia Nghĩa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI”, với sự tham gia của các tổ dân phố. Các tác phẩm được khuyến khích sử dụng hoa, lá có nguồn gốc tại Lâm Đồng và vật liệu thân thiện với môi trường.

Phường Bắc Gia Nghĩa chú trọng duy trì cảnh quan sau khi trồng hoa, chăm sóc, bảo vệ hoa, cây xanh

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa Nguyễn Đình Thắng, địa phương chú trọng duy trì cảnh quan sau khi trồng hoa. Các tổ dân phố được phân công chăm sóc, bảo vệ hoa, cây xanh.

Những đợt ra quân cuối tuần kết hợp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, bóc xóa quảng cáo sai quy định và chỉnh trang vỉa hè. Phường cũng xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá, biểu dương những mô hình hiệu quả.

Phường Bắc Gia Nghĩa dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông

Tại Đông Gia Nghĩa, phong trào hưởng ứng Festival được triển khai từ cuối tháng 10/2026. Phường vận động cơ quan, trường học, tổ dân phố và hộ gia đình trồng hoa, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Những mô hình “Nhà sạch, ngõ đẹp, vườn hoa đẹp”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” được khuyến khích nhân rộng.

Sau phát động, nhiều trường học đã tích cực hưởng ứng. Tại Trường Tiểu học Thăng Long, giáo viên tận dụng các khoảng đất trống để trồng hoa, tạo tiểu cảnh trong khuôn viên. Cây xanh được cắt tỉa, chăm sóc, góp phần tạo môi trường học tập sạch, đẹp.

Giáo viên Trường Tiểu học Thăng Long, phường Đông Gia Nghĩa chăm sóc hoa trong khuôn viên nhà trường

Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Ơn, Trường THCS Nguyễn Tất Thành cũng huy động giáo viên, học sinh tham gia trồng và chăm sóc hoa. Những khóm hoa nhiều màu sắc được bố trí trong khuôn viên, tạo thêm không gian xanh cho các nhà trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa Hoàng Công Hội, phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của các trường học. Địa phương khuyến khích các trường duy trì việc chăm sóc hoa, cây xanh thành hoạt động thường xuyên, gắn với xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Đông Gia Nghĩa tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng hoa, chăm sóc cây xanh

Cùng với trồng hoa, Đông Gia Nghĩa tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác, phát quang bụi rậm và chỉnh trang khu dân cư. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được lồng ghép để tạo không khí hưởng ứng Festival trong cộng đồng.

Lan tỏa từ cảnh quan đến đời sống cộng đồng

Tại Nam Gia Nghĩa, hoạt động hưởng ứng Festival được kết hợp với các chương trình văn hóa và phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Tối 8/11, UBND phường tổ chức chương trình văn nghệ “Tự hào vững bước tương lai”, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm văn nghệ hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt được phường Nam Gia Nghĩa tổ chức

Chương trình quy tụ 15 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các tổ dân phố, trường học, câu lạc bộ và vũ đoàn, với 17 tiết mục biểu diễn. Nội dung tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và tinh thần đoàn kết, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa Lê Văn Thịnh, chương trình góp phần tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ tại cơ sở. Qua đó, địa phương tiếp tục phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo phường Nam Gia Nghĩa trao giải cho các đoàn có thành tích cao trong đêm văn nghệ chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Song song với hoạt động văn hóa, Nam Gia Nghĩa triển khai Tháng hành động hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong tháng 11/2026. Địa phương vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh.

Sau lễ phát động, phường tổ chức ra quân vệ sinh khu vực công cộng, thu gom rác tại các điểm ô nhiễm, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép và chỉnh trang hành lang giao thông. Các tổ dân phố vận động người dân treo cờ Tổ quốc, dọn vệ sinh đường phố, ngõ xóm. Mặt trận và các đoàn thể phối hợp huy động lực lượng tham gia.

Người dân phường Nam Gia Nghĩa ra quân vệ sinh khu vực công cộng, thu gom rác tại các điểm ô nhiễm

Tại Bắc Gia Nghĩa, hoạt động hưởng ứng còn gắn với quảng bá du lịch và sản phẩm địa phương. Phường vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ chỉnh trang cơ sở, trang trí hoa, cây xanh và giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Các cơ sở kinh doanh được khuyến khích nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Phường cũng triển khai sử dụng thống nhất bộ nhận diện Festival trong hoạt động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các hình thức cổ động trực quan.

Người dân các phường khu vực phía Tây Lâm Đồng treo cờ Tổ quốc, dọn vệ sinh đường phố, ngõ xóm

Theo kế hoạch, Bắc Gia Nghĩa tập trung chỉnh trang, trang trí hoa trong tháng 12/2026, duy trì không gian hoa đến ngày 3/1/2027.

Đông Gia Nghĩa tiếp tục triển khai phong trào trồng hoa, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang cảnh quan đến hết năm 2026.

Tại Nam Gia Nghĩa, các hoạt động hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai trong suốt tháng 11/2026.

Các đô thị phía Tây Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị chào mừng Festival Hoa Đà Lạt