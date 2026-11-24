Phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Chung tay bảo vệ môi trường

Từ những chai nhựa, lon kim loại, giấy bìa đã qua sử dụng, người dân phường Nam Gia Nghĩa có thể tham gia hoạt động “Đổi rác lấy quà”, nhận những vật dụng thiết thực. Hoạt động khuyến khích phân loại rác tại nguồn, giảm chất thải nhựa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

UBND phường Nam Gia Nghĩa phát động chương trình xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình huy động cơ quan, trường học, đoàn thể và người dân tại 11 tổ dân phố tham gia, gắn với chiến dịch trồng hoa, cây xanh hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) triển khai các mô hình thu gom rác thải thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường

Theo Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Gia Nghĩa Nguyễn Minh Vương, địa phương vận động người dân phân loại chất thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Các cơ quan, trường học và khu dân cư được khuyến khích duy trì những mô hình bảo vệ môi trường phù hợp.

Một trong những hoạt động trọng tâm là mô hình “Ngôi nhà xanh - Biến rác thải thành tiền”. Giấy, bìa, chai nhựa, lon kim loại được thu gom riêng, giữ sạch, khô trước khi đưa đến điểm tiếp nhận. Nguồn thu từ vật liệu tái chế góp phần hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.

Đoàn viên, thanh niên phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tổ chức dọn dẹp đường phố, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường

UBND phường đã bàn giao mô hình cho một số trường học và tổ dân phố quản lý, vận hành. Các đơn vị hướng dẫn người dân phân loại, thu gom và công khai kết quả thực hiện. Chất thải nguy hại như pin, bóng đèn, thiết bị điện tử hỏng không được đưa vào mô hình.

Cùng với đó, hoạt động “Đổi rác lấy quà” khuyến khích người dân, học sinh mang vật liệu tái chế đến điểm tiếp nhận. Các phần quà gồm túi vải, văn phòng phẩm và vật dụng sinh hoạt, hướng đến hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Hoạt động “Đổi rác lấy quà” khuyến khích người dân, học sinh phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) mang vật liệu tái chế đến điểm tiếp nhận

Phường cũng hỗ trợ thùng rác cho các khu dân cư, tạo thuận lợi cho việc thu gom chất thải. Người dân được hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị và phối hợp với đơn vị thu gom để hạn chế rác tồn đọng.

Theo người dân phường Nam Gia Nghĩa, việc hỗ trợ thùng rác giúp các hộ bỏ rác đúng nơi quy định, thuận lợi cho thu gom và giữ gìn vệ sinh khu dân cư. Các hộ tiếp nhận có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thiết bị đúng mục đích.

Phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) hỗ trợ thùng rác giúp các hộ bỏ rác đúng nơi quy định

Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 3 Phạm Thị Xinh cho biết, đoàn viên, thanh niên sẽ cùng người dân duy trì phân loại rác, giảm chất thải nhựa, giữ gìn cảnh quan và chăm sóc cây xanh. Những hoạt động này được triển khai từ cơ quan, trường học đến từng hộ gia đình.

Làm đẹp đô thị hưởng ứng Festival

Song song với bảo vệ môi trường, Nam Gia Nghĩa triển khai chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”. Phong trào huy động các hộ gia đình, cơ quan, trường học và tổ dân phố tham gia làm đẹp cảnh quan đô thị.

Hoạt động trồng hoa, trồng cây xanh được phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) phát động, thu hút đông đảo người dân tham gia

Trong chương trình phát động, địa phương bố trí hoạt động trồng hoa, cây xanh tại khu vực Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đoàn thể và trường học.

Phường vận động người dân tận dụng khoảng sân, góc cổng phù hợp để trồng hoa, cây xanh. Các cơ quan, trường học chăm sóc bồn hoa, khuôn viên. Các tổ dân phố xây dựng, duy trì tuyến đường hoa, ngõ hoa và khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Việc lựa chọn hoa, cây xanh phải phù hợp khí hậu, không gian và điều kiện chăm sóc. Các điểm trồng bảo đảm an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoặc ảnh hưởng công trình công cộng.

Phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) vận động người dân tận dụng khoảng trống phù hợp để trồng hoa, cây xanh

Cùng với trồng hoa, các khu dân cư tổ chức vệ sinh đường ngõ, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh và chỉnh trang khu vực sinh hoạt chung, góp phần giữ gìn cảnh quan trong dịp Festival.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa Trần Đình Tuấn, chương trình hướng đến xây dựng môi trường sống trong lành, cảnh quan sạch đẹp và cộng đồng an toàn. Qua đó, người dân xác định rõ trách nhiệm và được hưởng lợi từ chính sự tham gia của mình.

UBND phường Nam Gia Nghĩa duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả sau lễ phát động. Việc phân loại rác cần được hướng dẫn cụ thể về lưu giữ, tiếp nhận và chuyển giao. Thùng rác phải sử dụng đúng mục đích, hoa và cây xanh cần được chăm sóc thường xuyên.

Phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Tại các trường học, hoạt động trồng hoa, chăm sóc cây xanh gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Học sinh được khuyến khích giữ vệ sinh lớp học, khuôn viên, phân loại rác và chia sẻ thói quen tốt với gia đình.

UBND phường Nam Gia Nghĩa yêu cầu các phòng, đơn vị phối hợp hướng dẫn, theo dõi việc vận hành mô hình và thu gom chất thải. Mặt trận, các đoàn thể và 11 tổ dân phố tiếp tục vận động người dân phân loại rác, chăm sóc hoa, cây xanh và duy trì vệ sinh đường ngõ sau Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Bộ mặt đô thị Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn