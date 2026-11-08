Tây Hồ, tiếp tục xử lý công trình vi phạm sau phản ánh của người dân | Hộp thư truyền hình | 08/11/2026
Sự chậm trễ trong thực thi các quyết định xử lý đã đặt ra câu hỏi về hiệu quả quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn. Bởi nếu vi phạm được ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ đầu, liệu những phần diện tích xây dựng không phép có tiếp tục được hình thành, hoàn thiện và đưa vào giao dịch? Và liệu những người dân bỏ tiền tỷ mua căn hộ có phải đối diện với những rủi ro pháp lý như hiện nay?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tay-ho-tiep-tuc-xu-ly-cong-trinh-vi-pham-sau-phan-anh-cua-nguoi-dan-hop-thu-truyen-hinh-08-11-2026-246261108140438343.htm