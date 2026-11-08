Tây Hồ, tiếp tục xử lý công trình vi phạm sau phản ánh của người dân | Hộp thư truyền hình | 08/11/2026

Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra nhiều hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Rạch Giá, Vĩnh Thông và Long Xuyên. Đáng chú ý, 12 cơ sở nhà, đất bị bỏ trống từ 4 năm trở lên, 3 cơ sở sử dụng không đúng mục đích, trong khi nhiều tài sản chưa hoàn tất thủ tục bán theo phương án được phê duyệt.