Phường Tây Hồ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, hữu nghị quốc tế và quảng bá điểm đến với chủ đề “Tây Hồ – Di sản kết nối năm châu”. Ảnh: Quang Thái.

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị di sản, văn hóa địa phương, mở rộng kết nối quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026, chương trình “Tây Hồ – Di sản kết nối năm châu” được tổ chức tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các sở, ngành, tổ chức hữu nghị, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp du lịch, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường phát biểu. Ảnh: Quang Thái.

Không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị quốc tế, chương trình còn hướng tới giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và con người Tây Hồ trong tổng thể không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Trung tâm Thông tin du lịch Tây Hồ và giới thiệu sản phẩm du lịch “Tây Hồ - Điểm đến hội tụ”. Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối cung cấp thông tin, tư vấn, giới thiệu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ du khách khi đến với địa phương.

Đáng chú ý, hoạt động quảng bá được tăng cường thông qua các nền tảng công nghệ số như bản đồ du lịch số, bản đồ ẩm thực tuyến phố Nguyễn Đình Thi, Mini App Tây Hồ số và các sản phẩm truyền thông điện tử. Với hoạt động tương tác “Quét mã – Khám phá Tây Hồ”, du khách có thể sử dụng mã QR để tìm hiểu thông tin điểm đến, chia sẻ hình ảnh và cảm nhận trên các nền tảng số. Chương trình cũng phát hành “Hộ chiếu khám phá Tây Hồ”, giúp người tham gia lưu giữ dấu ấn tại các điểm dừng chân trong hành trình bằng những con dấu mang biểu trưng địa phương.

Chương trình phát hành “Hộ chiếu khám phá Tây Hồ”, giúp người tham gia lưu giữ dấu ấn tại các điểm dừng chân trong hành trình bằng những con dấu mang biểu trưng địa phương. Ảnh: Quang Thái.

Cùng với đó, mô hình Tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm Nguyễn Đình Thi chính thức được công bố, đưa vào vận hành, gắn với mô hình tuyến phố kinh doanh số. Đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn; khuyến khích các cơ sở công khai nguồn gốc thực phẩm, niêm yết giá, bảo đảm vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ.

Tại đây, Ban tổ chức bố trí nhiều không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực. Không gian “Hà Nội - 12 mùa hoa” giới thiệu sắc hoa đặc trưng của Thủ đô, trong đó có hoa cúc họa mi đang vào mùa nở rộ. Không gian “Nét chữ Việt – Thư pháp” mang đến cơ hội tìm hiểu nghệ thuật thư pháp truyền thống. Không gian “Giấy Dó – Sắc xưa hội tụ” giới thiệu chất liệu giấy thủ công truyền thống cùng các sản phẩm lưu niệm và hoạt động trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm tour du lịch "Tây Hồ - Điểm đến hội tụ". Ảnh: Quang Thái.

Đặc biệt, không gian “Tây Hồ - Dấu ấn di sản” giới thiệu hình ảnh Hồ Tây, các di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan tiêu biểu thông qua những tác phẩm nhiếp ảnh 360 độ, kết hợp trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà sen Tây Hồ.

Trong chương trình, Ban tổ chức giới thiệu nhiều đặc sản địa phương như: Bánh chả Bảo Phương, cốm xào Đỗ Thế Gia, ô mai Hồng Lam. Không gian cà phê Trung Nguyên giới thiệu nghệ thuật pha cà phê phin truyền thống, giúp khách tham quan tìm hiểu nét văn hóa thưởng thức cà phê của người Việt. Hoạt động “Friendship Photo Moment – Khoảnh khắc hữu nghị” tạo cơ hội để đại diện các Đại sứ quán, khách quốc tế, lãnh đạo phường và nghệ nhân cùng chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm giao lưu tại sự kiện.

Sản phẩm du lịch “Tây Hồ – Điểm đến hội tụ” là điểm nhấn của chương trình. Du khách được tìm hiểu tổng quan về cảnh quan Hồ Tây, trải nghiệm văn hóa trà sen và thưởng thức trà cùng nghệ nhân. Tiếp đó, đoàn đến tham quan chùa Trấn Quốc, tìm hiểu những giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa của di tích; điểm dừng chân cuối cùng là CADAO Colective, số 66 Tô Ngọc Vân, để thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, múa rối nước và hát văn.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: Quang Thái.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường, thông qua chuỗi hoạt động kết nối di sản, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực với công nghệ số và giao lưu quốc tế, phường Tây Hồ kỳ vọng từng bước hình thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu trải nghiệm, tạo sự liên kết giữa các điểm đến và cơ sở dịch vụ. Đây cũng là hướng đi nhằm phát huy lợi thế của Khu du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là khu du lịch cấp thành phố, góp phần nâng cao chất lượng quảng bá, xúc tiến và phục vụ du khách.