Tây Hồ lên kế hoạch thu hồi hơn 96ha đất cho 50 dự án

Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất trong giai đoạn 2026-2030 của Hà Nội, phường Tây Hồ có 50 dự án với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 96ha. Phần lớn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, với 46 dự án.

Một góc khu dân cư ven hồ Tây. Ảnh Ninh Phan.

Trong số này, 39 dự án là các công trình chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025. Danh mục tập trung vào các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, chỉnh trang cảnh quan và cải thiện môi trường tại khu vực hồ Tây.

Cầu Tứ Liên là dự án có diện tích đất thu hồi lớn nhất trong danh mục, khoảng 24ha. Đây cũng là một trong những công trình giao thông quan trọng được đưa vào kế hoạch triển khai trên địa bàn phường Tây Hồ trong giai đoạn tới.

Cùng với cầu Tứ Liên, nhiều tuyến đường được đưa vào danh mục thu hồi đất như ngõ 11 Tô Ngọc Vân, ngõ 72 Thụy Khuê, ngõ 275 Âu Cơ, đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1.

Một số tuyến kết nối khu vực quanh hồ Tây cũng nằm trong kế hoạch, gồm tuyến từ ngõ 50 Đặng Thai Mai đến phố Quảng Khánh; tuyến kết nối Đặng Thai Mai với phố Quảng Bá và đường Tây Hồ; mở rộng đường Tô Ngọc Vân theo quy hoạch.

Danh mục còn có tuyến đường ven hồ Tây từ chùa Kim Liên đến khách sạn Thắng Lợi và tuyến từ số 552 Lạc Long Quân đến Công viên nước Hồ Tây. Các dự án này được kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông tại khu vực phía Tây và phía Bắc hồ.

Bên cạnh những công trình chuyển tiếp, một số dự án mới cũng được đưa vào danh mục đăng ký, trong đó có tuyến ngõ 52 Tô Ngọc Vân, tuyến đường phía sau trụ sở UBND phường Quảng An cũ đến ngõ 9 Đặng Thai Mai và dự án giải phóng mặt bằng, dựng hàng rào chống lấn chiếm tại khu vực Ao Thùy Dương.

Không chỉ tập trung vào giao thông, phần diện tích đất thu hồi trong giai đoạn này còn phục vụ các dự án cải tạo môi trường, cảnh quan và không gian công cộng quanh hồ Tây.

Một số công trình đáng chú ý gồm cải tạo môi trường hồ Quảng Bá, hồ Tứ Liên; xây dựng hạ tầng và vườn hoa hồ Đầm Bảy; bổ cập nước hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây về hồ Sen.

Thành phố cũng dự kiến lắp đặt tuyến ống bổ cập nước hồ Tây đoạn từ Võ Chí Công đến phố Nhật Chiêu. Đây là nhóm dự án hướng tới việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cải thiện môi trường khu vực hồ.

Cùng với các dự án hạ tầng, nhiều công trình văn hóa, di tích trên địa bàn cũng nằm trong kế hoạch. Trong đó có tu bổ đình Nhật Tân, đền Cố Lê, đình Hồ Khẩu, chùa Mật Dụng; cụm di tích đền Dực Thánh - đền Nghĩa Dũng - đình Nghi Tàm và khu vực bảo vệ I của di tích Phủ Tây Hồ.

Lĩnh vực giáo dục cũng có các dự án sử dụng đất trong danh mục, gồm Trường tiểu học Xuân La 2, trường THPT tại ô đất 2 THPT1/MN3 thuộc phường Nhật Tân cũ và Trường THCS tư thục Chìa Khóa Vàng.

Bên cạnh 46 dự án sử dụng vốn ngân sách, danh mục thu hồi đất tại phường Tây Hồ còn có các dự án ngoài ngân sách.

Đáng chú ý là dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề do Công ty TNHH Thành phố Mặt trời đề xuất, có diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 19ha. Ngoài ra còn có dự án công viên cây xanh kết hợp nhà điều hành, tổ chức sự kiện phục vụ vui chơi giải trí công cộng tại tổ 24 cụm Tây Hồ.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa với diện tích khoảng 7,3ha theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy, trong giai đoạn 2026-2030, quỹ đất tại phường Tây Hồ dự kiến được sử dụng cho nhiều nhóm dự án từ giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến công viên, trường học và các công trình văn hóa. Trong đó, cầu Tứ Liên và các tuyến đường kết nối khu vực hồ Tây chiếm tỷ trọng đáng kể trong kế hoạch thu hồi đất.

Video: TÁI THIẾT KHÔNG GIAN – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ HỒ TÂY. Nguồn: HTV - Đài Hà Nội