Tây Giang rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026

Đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: THỊ BHỐ

Tham dự hội nghị, các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận và các rà soát viên được phổ biến những điểm mới theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027 - 2030; cùng quy trình, phương pháp rà soát tại cơ sở.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, xã Tây Giang phấn đấu giảm gần 7% tỷ lệ hộ nghèo đa chiều có khả năng lao động, tương đương 150 hộ; giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 734 hộ. Đến nay, toàn xã có 57 hộ đăng ký có khả năng thoát nghèo trong năm 2026.

Lãnh đạo UBND xã Tây Giang yêu cầu, quá trình rà soát phải bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, chính xác, không bỏ sót và xác định sai đối tượng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương sẽ phân loại từng nhóm hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp về sinh kế, đào tạo nghề, việc làm, tín dụng, nhà ở, y tế và giáo dục.

Xã phấn đấu hằng năm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được rà soát, phân loại cụ thể; đến cuối năm 2030, tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 giảm xuống dưới 13%, góp phần nâng cao đời sống người dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.