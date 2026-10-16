Tây Giang khai mạc Giải Pickleball mở rộng lần thứ I năm 2026

Các vận động viên thi đấu sôi nổi tại Giải Pickleball xã Tây Giang mở rộng lần thứ I năm 2026. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Giải đấu quy tụ 9 đội đến từ các đơn vị: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục, thể thao thành phố; Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tây Giang; các xã Tây Giang, Đông Giang, Hùng Sơn; Câu lạc bộ Pickleball Trung Trường Sơn, Câu lạc bộ Pickleball Công an xã Đông Giang.

Giải đấu được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Đồng thời là dịp thắt chặt mối quan hệ giao lưu, phối hợp giữa xã Tây Giang với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các câu lạc bộ Pickleball trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giải diễn ra trong hai ngày 16 và 17/10.