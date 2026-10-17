Tay đua Việt Nam lần đầu dự FIA F4 World Cup

Ben Anh Nguyễn sẽ thi đấu cho Evans GP tại FIA F4 World Cup 2026 trên đường phố Guia Circuit, Macau.

Ben Anh Nguyễn, tên thi đấu của Nguyễn Hoài Nam Anh, sẽ tranh tài cho Evans GP tại FIA F4 World Cup 2026. Tay đua 17 tuổi sử dụng xe số 3 trong giải đấu quy tụ 24 tay đua trẻ.

Danh sách năm nay có nhiều gương mặt nổi bật của hệ thống F4 như Luka Sammalisto, vô địch F4 Italy 2026; Dries Van Langendonck, vô địch F4 Anh và thuộc chương trình phát triển của McLaren; Kasper Schormans, người đang dẫn đầu F4 Tây Ban Nha. Một số tay đua khác đến từ các chương trình đào tạo của Red Bull, Mercedes-AMG và Williams.

Giải được tổ chức trên Guia Circuit dài 6,12 km. Đặc trưng của đường đua phố Macau là mặt đường hẹp, tường chắn nằm sát đường chạy và nhiều đoạn cua tốc độ cao, khiến sai số cho các tay đua rất nhỏ.

Ben cho biết mục tiêu ở lần đầu thi đấu tại Macau là hoàn thành cuộc đua và tích lũy kinh nghiệm. “Tôi muốn học đường đua, chạy sạch và về đích, thay vì đặt nặng thành tích”, anh chia sẻ.

FIA F4 World Cup 2026 quy tụ 24 tay đua trẻ và diễn ra trên Guia Circuit, đường phố dài 6,12 km nổi tiếng khắt khe tại Macau.

So với nhiều đối thủ, Ben có ít kinh nghiệm hơn khi mới thi đấu xe công thức chuyên nghiệp khoảng hai năm. Trước FIA F4 World Cup, anh giành vị trí á quân Formula Trophy Malaysia 2026 và có thêm một lần đứng trong top 3.

Tay đua 17 tuổi từng thi đấu F4 cùng BlackArts Racing tại Malaysia năm 2025, tham dự các chặng đua tại Abu Dhabi và chuyển sang Evans GP trong năm 2026. Trước khi lên xe công thức, Ben thi đấu karting và vô địch hạng 4SS Sprint tại một giải trong nước năm 2024.

Song song với thi đấu, Ben đang theo học ngành liên quan đến kỹ thuật đua xe tại Đại học Purdue, Mỹ. Kiến thức kỹ thuật giúp anh cải thiện khả năng đọc dữ liệu, trao đổi với kỹ sư và phân tích phản ứng của chiếc xe ở từng giai đoạn vào cua.

Sau FIA F4 World Cup 2026, Ben dự kiến khép lại giai đoạn F4 để chuyển sang USF 2000 tại Mỹ, trước khi hướng tới các hạng đua cao hơn.