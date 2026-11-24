Tay đua Nguyễn Thị Thật xuất sắc đoạt huy chương vàng nội dung tính giờ cá nhân nữ môn xe đạp đường trường

Sáng 24/11, môn xe đạp đường trường tiếp tục thi đấu 2 nội dung tính giờ cá nhân nữ (30km) và tính giờ cá nhân nam (40km), tại đường Rừng Sắc, xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

ở nội dung tính giờ cá nhân nữ có 9 vận động viên đến từ 7 đơn vị tranh tài, trong đó, An Giang có 2 vận động viên tranh tài là Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thu Mai. Với phong độ ấn tượng, tay đua Nguyễn Thị Thật tiếp tục đem về tấm huy chương vàng thứ 3 cho xe đạp đường trường An Giang tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, khi đoạt thành tích tốt nhất nội dung nội dung tính giờ cá nhân nữ là 42 phút 44 giây. Dù rất nỗ lực nhưng tay đua Nguyễn Thị Thu Mai chỉ xếp hạng thứ tư.

Ở nội dung tính giờ cá nhân nam, 2 tay đua Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Tấn Hoài đã không thể tạo nên bất ngờ. Tay đua Nguyễn Tuấn Vũ (TP. Hồ Chí Minh) đoạt huy chương vàng, với thành tích 50 phút 41 giây.

Ngày 25/11, môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ tiếp tục thi đấu 2 nội dung tính giờ đồng đội nam 80km và tính giờ đồng đội nữ 51km.

Tính đến trưa ngày 24/11, đoàn thể thao An Giang tạm xếp hạng thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.