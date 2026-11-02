Tay đua người Ý lập kỷ lục nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử

Kimi Antonelli ăn mừng cùng các thành viên đội đua Mercedes sau khi lên ngôi vô địch thế giới. Ảnh: formula1.com

Tay đua của đội Mercedes bật khóc khi cán đích, khép lại mùa giải thứ hai trong sự nghiệp bằng chức vô địch sớm bốn chặng. Với kết quả này, Antonelli tạo ra khoảng cách 119 điểm không thể san lấp trên bảng xếp hạng cá nhân.

Tại trường đua Autódromo Hermanos Rodríguez, Max Verstappen của đội Red Bull giành chiến thắng, trong khi Lewis Hamilton của Ferrari về nhì.

Kỹ sư đua xe Peter Bonnington thông báo qua bộ đàm rằng Antonelli đã trở thành nhà vô địch thế giới. Tay đua trẻ xúc động cảm ơn đội ngũ Mercedes trước khi được cha mẹ, chị gái và các thành viên đội đua chúc mừng.

Antonelli là tay đua Italy đầu tiên vô địch F1 kể từ Alberto Ascari năm 1953, chấm dứt 73 năm chờ đợi của quốc gia này. Anh cũng phá kỷ lục của Sebastian Vettel, tay đua người Đức từng trở thành nhà vô địch trẻ nhất khi đăng quang năm 2010 ở tuổi 23 năm 134 ngày.

Sau cuộc đua, Antonelli thừa nhận vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Anh cho biết đã phải giảm tốc ở vòng cuối vì quá xúc động, gần như không nhìn rõ đường đua. Tay đua 20 tuổi cũng bày tỏ niềm vui khi được đứng chung bục trao giải với Verstappen và Hamilton.

Chức vô địch là thành quả của một mùa giải ấn tượng. Antonelli vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chặng thứ ba tại Nhật Bản và duy trì vị trí này trong phần lớn mùa giải. Anh thắng 5 trong 6 chặng đầu tiên, vượt qua cả đồng đội George Russell, người được đánh giá là ứng viên vô địch trước mùa giải.

Tổng cộng, tay đua Mercedes giành 9 chiến thắng, trong đó có màn ngược dòng từ vị trí xuất phát thứ 19 để chiến thắng tại chặng đua trên sân nhà ở Monza.

Trong khi Antonelli hoàn tất hành trình vô địch, chặng Mexico City Grand Prix diễn ra đầy kịch tính với nhiều vụ va chạm, hai lần triển khai xe an toàn và một lần tạm dừng bằng cờ đỏ kéo dài 33 phút.

Ở vòng 46 trong tổng số 71 vòng, Valtteri Bottas gặp sự cố hệ thống treo bánh trước bên trái ở tốc độ cao, khiến chiếc Cadillac mất kiểm soát và lao vào hàng rào tại khúc cua số 1. Tay đua người Phần Lan được đưa tới trung tâm y tế kiểm tra và sau đó được cho xuất viện.

Sau khi cuộc đua tiếp tục, Verstappen bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu trước sức ép của Hamilton. Tay đua Red Bull cán đích nhanh hơn đối thủ 0,799 giây, giành chiến thắng thứ 74 trong sự nghiệp và lần thứ sáu tại Mexico.

Một diễn biến đáng chú ý khác là cuộc cạnh tranh giữa hai tay đua Ferrari. Hamilton xuất phát ở vị trí pole, nhưng đồng đội Charles Leclerc tìm cách vượt lên tại khúc cua số 4 và lao ra ngoài đường đua. Các trọng tài phạt Leclerc 5 giây, trong khi Hamilton cho rằng đồng đội đáng lẽ phải trả lại vị trí.

Chung cuộc, Leclerc về thứ tư, Lando Norris của McLaren đứng thứ năm và George Russell xếp thứ sáu. Kết quả này giúp Verstappen vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cá nhân, Hamilton đứng thứ ba, còn Russell tụt xuống thứ tư, kém Antonelli 130 điểm.

Trên bảng xếp hạng đội đua, Mercedes dẫn đầu với 630 điểm, hơn Ferrari 126 điểm. Sau chức vô địch cá nhân của Antonelli, đội đua Mercedes có cơ hội tiếp tục giành danh hiệu vô địch đồng đội tại chặng Brazil vào cuối tuần tới.