Tay đua F1 hai lần vô địch thế giới mê đọc sách võ sĩ đạo

Fernando Alonso áp dụng nhiều bài học về kỷ luật, bản lĩnh và sự bình tĩnh vào sự nghiệp đua xe F1. Ảnh: @astonmartin.

Fernando Alonso (sinh năm 1981) là một trong những tay đua giàu kinh nghiệm nhất lịch sử Formula 1 (F1), giải vô địch đua xe Công thức 1 thế giới. Tay đua người Tây Ban Nha từng hai lần vô địch thế giới vào năm 2005 và 2006 trong màu áo Renault, đồng thời giành 32 chiến thắng Grand Prix trong sự nghiệp.

Ngoài đua xe, Alonso còn yêu thích văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là tinh thần võ sĩ đạo. Ông tìm hiểu về chủ đề này từ khi còn nhỏ và áp dụng nhiều bài học vào cuộc sống cũng như sự nghiệp thi đấu.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Japan năm 2017, Alonso tiết lộ bắt đầu đọc sách về samurai từ năm 13-14 tuổi. Một trong những tác phẩm gắn bó lâu dài với ông là Hagakure (tạm dịch: Ẩn dưới tán lá), cuốn sách ghi lại những tư tưởng về đạo đức và lối sống của võ sĩ Nhật Bản Yamamoto Tsunetomo vào đầu thế kỷ XVIII.

Ông đặc biệt quan tâm đến những bài học về lòng trung thành, tính kỷ luật, sự bình tĩnh và cách ứng xử khi đối mặt với khó khăn.

Theo Alonso, những tư tưởng trong sách có thể áp dụng trực tiếp vào trường đua, nơi các tay đua liên tục chịu áp lực từ đối thủ, thành tích và kỳ vọng của đội. Ông học cách duy trì sự tự tin, kiểm soát cảm xúc và thể hiện bản lĩnh ngay cả khi bản thân cảm thấy bất an.

Alonso còn xăm hình một võ sĩ Nhật Bản trên lưng để nhắc nhở bản thân luôn mạnh mẽ, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn hay thất bại.

Bên cạnh đó, Alonso cũng quan tâm đến những tác phẩm về chiến lược và lịch sử. Năm 2012, khi được hỏi về những cuốn sách đáng đọc lại, ông nhắc đến ba tác phẩm đồng hành cùng mình trong chặng đua châu Á, gồm Hagakure, The Art of War (Binh pháp Tôn Tử) và El puente de los asesinos (tạm dịch: Cây cầu của những kẻ ám sát) của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez-Reverte.

Sách về samurai, chiến lược quân sự và hồi ký thể thao là những thể loại được tay đua đặc biệt quan tâm. Ảnh: First News, Tuttle Publishing.

Trong đó, Binh pháp Tôn Tử tập trung vào nghệ thuật hoạch định chiến lược, đánh giá đối thủ và lựa chọn thời điểm hành động. Những bài học này tương đồng với đua xe F1, khi chiến thắng phụ thuộc vào tốc độ, khả năng quan sát và chiến thuật.

Ngoài ra, Alonso còn yêu thích những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của các vận động viên nổi tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn với Formula 1 năm 2017, khi được hỏi sẽ chọn cuốn sách nào nếu chỉ được đọc một tác phẩm, Alonso nhắc đến hồi ký Open của Andre Agassi, cựu tay vợt số một thế giới người Mỹ.

Cuốn sách kể về hành trình thi đấu của Agassi, từ những năm tháng tập luyện khắc nghiệt đến áp lực thành tích, các thất bại và những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa bản thân với quần vợt. Tác phẩm cũng đề cập đến cách Agassi vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm lại động lực và tiếp tục sự nghiệp.

Ở tuổi 45, Fernando Alonso vẫn tiếp tục thi đấu tại Giải vô địch đua xe F1 trong màu áo Aston Martin, đội đua của Anh. Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Alonso vẫn duy trì mục tiêu cạnh tranh ở cấp độ cao nhất của môn thể thao này.

Theo thông báo ngày 29/9 của Aston Martin, Alonso đã gia hạn hợp đồng để tiếp tục thi đấu trong mùa giải 2027. Trong mùa giải 2026, ông gặp nhiều khó khăn về thành tích khi mới giành 7 điểm sau 19 chặng Grand Prix.