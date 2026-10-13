Tay đua F1 đọc sách để nâng cao phong độ

Bên cạnh việc chú trọng kỹ thuật lái xe và thể lực, tay đua người Pháp còn quan tâm đến sức khỏe tinh thần và phát triển bản thân qua sách. Ảnh: @pierregasly.

Pierre Gasly (sinh năm 1996), hiện thi đấu cho Alpine, đội đua Công thức 1 (F1) thuộc tập đoàn ôtô Renault. Anh ra mắt F1 năm 2017 và gây tiếng vang khi giành chiến thắng tại Grand Prix Italy năm 2020, trở thành tay đua Pháp đầu tiên thắng một chặng F1 sau 24 năm.

Tháng 9 năm nay, Gasly tiếp tục ghi dấu ấn tại đường đua Monza khi lần đầu giành vị trí xuất phát đầu tiên trong sự nghiệp, vượt qua George Russell và Oscar Piastri ở vòng phân hạng. Hiện anh đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng tay đua mùa giải 2026 với 41 điểm, theo Formula 1.

Bên cạnh tập luyện và thi đấu, Gasly còn chú trọng phát triển bản thân thông qua đọc sách, đặc biệt là những tác phẩm về sức khỏe và hiệu suất. Trong cuộc phỏng vấn với Formula 1 năm 2018, anh chia sẻ từng đọc The Core: Better Life, Better Performance (tạm dịch: Cốt lõi: Sống tốt hơn, đạt hiệu suất cao hơn) của Aki Hintsa và Oskari Saari. Cuốn sách nhấn mạnh thành tích bền vững không chỉ đến từ việc tập luyện chăm chỉ mà còn phụ thuộc vào sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất, tinh thần và lối sống.

Trong những năm đầu thi đấu F1, Pierre Gasly tìm đọc tác phẩm của bác sĩ từng làm việc với nhiều tay đua, đề cao sức khỏe toàn diện để duy trì phong độ. Ảnh: Bookbot.

Aki Hintsa là bác sĩ người Phần Lan, từng làm việc với nhiều tay đua F1 và phát triển phương pháp tối ưu hiệu suất cho vận động viên đỉnh cao. Ông cho rằng thành tích xuất sắc bắt nguồn từ sức khỏe toàn diện, bao gồm cả thể chất và tinh thần. Trong sách, Hintsa phân tích vai trò của vận động, dinh dưỡng, giấc ngủ, khả năng phục hồi, sức khỏe tinh thần và mục tiêu sống. Những yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ, cùng quyết định khả năng duy trì phong độ lâu dài.

Gasly cũng từng tận dụng thời gian tạm xa đường đua để đọc sách. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động thi đấu F1 bị gián đoạn, anh thừa nhận việc không được đua xe suốt nhiều tháng là trải nghiệm khó khăn. Tuy nhiên, tay đua người Pháp đã tận dụng khoảng thời gian chờ mùa giải trở lại để phát triển bản thân.

Không chỉ đọc sách, Gasly còn từng lựa chọn sách làm quà tặng cho người bạn thân Charles Leclerc, tay đua người Monaco thuộc đội Ferrari. Trong hoạt động trao đổi quà Giáng sinh bí mật (Secret Santa) của Formula 1 năm 2025, anh tặng Leclerc cuốn How to Be a Good Husband (tạm dịch: Làm thế nào để trở thành người chồng tốt), sau khi đồng nghiệp thông báo đính hôn với Alexandra Saint Mleux vào tháng 11 cùng năm.

Theo The Times of India, Leclerc bật cười trước món quà trêu đùa từ người bạn quen biết thời đua karting. Anh cho biết sẽ đọc cuốn sách và hài hước nhận xét Gasly vốn biết mình là người bạn trai tốt.