Tay đua 9 lần thắng Grand Prix viết sách về sự nghiệp F1

Những câu chuyện về thành công, thất bại và hành trình vượt qua khó khăn luôn thu hút Mark Webber (50 tuổi), cựu tay đua Công thức 1 (F1) người Australia từng giành 9 chiến thắng Grand Prix. Ông yêu thích sách về thể thao, kinh doanh và những nhân vật nổi tiếng, đồng thời xem đọc sách là một trong những hoạt động yêu thích khi đi nghỉ. Trong cuộc phỏng vấn với The Independent tháng 9/2013, Webber bày tỏ sự yêu thích những câu chuyện có thật về người thành công, đặc biệt là cựu tay vợt Andre Agassi và cựu danh thủ Roy Keane. Dưới đây là một số cuốn sách được Webber yêu thích. Ảnh: @jordantaylorphoto_.

Open: An Autobiography (tạm dịch: Tự truyện Andre Agassi) được Mark Webber đánh giá là một cuốn sách xuất sắc. Xuất bản năm 2009, tác phẩm kể về cuộc đời và sự nghiệp của cựu tay vợt người Mỹ, từ những năm tháng tập luyện khắc nghiệt dưới sự thúc ép của cha đến khi giành 8 danh hiệu Grand Slam. Theo Knopf, nhà xuất bản thuộc tập đoàn Penguin Random House của Mỹ, cuốn sách còn hé lộ những áp lực tâm lý, khó khăn trong đời sống cá nhân và mối quan hệ phức tạp của Agassi với môn quần vợt. Ảnh: @author.bibliophile.bites_.

Tiếp theo là Keane: The Autobiography (tạm dịch: Tự truyện Roy Keane), cuốn sách kể về hành trình của cựu danh thủ người Ireland, từ những ngày đầu theo đuổi bóng đá đến khi trở thành đội trưởng Manchester United. Tác phẩm khắc họa tính cách quyết liệt, tinh thần cạnh tranh của Keane, cùng những thành công, mâu thuẫn và áp lực trong sự nghiệp thi đấu. Christian Horner, cựu lãnh đạo đội đua Red Bull Racing, từng tiết lộ Roy Keane là một trong những thần tượng của Mark Webber. Ảnh: Bookdot.

Ngoài sở thích đọc sách, Mark Webber còn là tác giả của hai cuốn sách ghi lại những cột mốc đáng nhớ, áp lực và trải nghiệm trong sự nghiệp đua xe. Tác phẩm đầu tay Up Front: 2010 – A Season to Remember (tạm dịch: Ở nhóm dẫn đầu – Một mùa giải đáng nhớ) kể về mùa giải F1 năm 2010, khi Webber cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch thế giới trong màu áo Red Bull Racing. Theo Pan Macmillan, tập đoàn xuất bản quốc tế có trụ sở tại Anh, cuốn sách thuật lại những chiến thắng, thất bại và câu chuyện hậu trường qua góc nhìn của chính Webber, giúp độc giả hiểu thêm về áp lực và những quyết định của tay đua trong cuộc đua giành danh hiệu. Ảnh: eBay.

5 năm sau, Webber tiếp tục ra mắt Aussie Grit: My Formula One Journey (tạm dịch: Bản lĩnh Australia – Hành trình Công thức 1 của tôi), nhìn lại hành trình từ thời niên thiếu tại Australia đến khi trở thành một trong những tay đua nổi bật của F1. Theo Macmillan Australia, đơn vị xuất bản thuộc tập đoàn Pan Macmillan, cuốn sách kể về những khó khăn ban đầu, chấn thương, cuộc cạnh tranh với đồng đội Sebastian Vettel tại Red Bull Racing và quyết định rời F1 vào cuối năm 2013. Qua đó, Webber chia sẻ những thành công, thất bại và áp lực trong hơn một thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: @aussiegrit.