Tay chèo quốc tế hào hứng với ngày hội thuyền rồng hồ Tây

Sáng 4/10, tại hồ Tây (Hà Nội), Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 tiếp tục diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Giải đấu được tổ chức trong hai ngày 3–4/10, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), quy tụ gần 900 vận động viên thuộc 48 đội thuyền rồng, trong đó có 10 đội thuộc khối ngoại giao và các tổ chức quốc tế, cùng các đội đến từ Philippines, Malaysia và Trung Quốc.

Khu vực xuất phát tại hồ Tây nhộn nhịp khi các đội thuyền rồng tập trung, chuẩn bị bước vào tranh tài. Ảnh: Tuấn Anh

Không chỉ mang đến những màn tranh tài sôi nổi trên mặt nước, giải đấu còn trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa, thể thao của những người bạn quốc tế. Những nụ cười rạng rỡ, cái bắt tay thân thiện và tiếng reo vui sau mỗi cuộc đua tạo nên bầu không khí hào hứng bên hồ Tây.

Những nụ cười không biên giới

Các nữ tay chèo quốc tế rạng rỡ, hào hứng trước giờ tranh tài. Ảnh: Tuấn Anh

Cái bắt tay thân thiện giữa các vận động viên sau cuộc đua. Ảnh: Tuấn Anh

Niềm vui vỡ òa trong những cái chạm tay ăn mừng. Ảnh: Tuấn Anh

Các thành viên đoàn Liên hợp quốc tại Việt Nam vui vẻ chụp ảnh lưu niệm bên lề giải đấu. Ảnh: Tuấn Anh

Hai nữ vận động viên đến từ đội Quảng Oai (Hà Nội, Việt Nam) hào hứng tạo dáng cùng mái chèo trước giờ thi đấu. Ảnh: Tuấn Anh

Nữ vận động viên nước ngoài chăm chú theo dõi bảng kết quả thi đấu. Ảnh: Tuấn Anh

Những giọt mồ hôi trên gương mặt nữ vận động viên sau những phút tranh tài. Ảnh: Tuấn Anh

Nụ cười rạng rỡ của vận động viên thuộc đoàn Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh

Ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian hồ Tây. Ảnh: Tuấn Anh

Các tay chèo dồn sức trong từng nhịp mái chèo, hướng về đích

Từ những cuộc tranh tài quyết liệt đến những khoảnh khắc giao lưu thân thiện, Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 không chỉ góp phần lan tỏa phong trào thể thao mà còn quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội năng động, thân thiện và mến khách.

Các đội thuyền rồng tập kết tại cầu nổi, chuẩn bị bước vào phần thi. Ảnh: Tuấn Anh

Đội đua rẽ sóng về đích. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách quốc tế hào hứng theo dõi, ghi lại không khí sôi động của giải đua thuyền rồng bên hồ Tây.