Tay chèo quốc tế hào hứng với ngày hội thuyền rồng hồ Tây
Sôi nổi tranh tài, hào hứng giao lưu, các tay chèo quốc tế mang đến những sắc màu tươi vui cho ngày hội thuyền rồng hồ Tây.
Sáng 4/10, tại hồ Tây (Hà Nội), Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 tiếp tục diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Giải đấu được tổ chức trong hai ngày 3–4/10, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), quy tụ gần 900 vận động viên thuộc 48 đội thuyền rồng, trong đó có 10 đội thuộc khối ngoại giao và các tổ chức quốc tế, cùng các đội đến từ Philippines, Malaysia và Trung Quốc.
Không chỉ mang đến những màn tranh tài sôi nổi trên mặt nước, giải đấu còn trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa, thể thao của những người bạn quốc tế. Những nụ cười rạng rỡ, cái bắt tay thân thiện và tiếng reo vui sau mỗi cuộc đua tạo nên bầu không khí hào hứng bên hồ Tây.
Những nụ cười không biên giới
Các tay chèo dồn sức trong từng nhịp mái chèo, hướng về đích
Từ những cuộc tranh tài quyết liệt đến những khoảnh khắc giao lưu thân thiện, Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 không chỉ góp phần lan tỏa phong trào thể thao mà còn quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội năng động, thân thiện và mến khách.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tay-cheo-quoc-te-hao-hung-voi-ngay-hoi-thuyen-rong-ho-tay-169261004123338152.htm