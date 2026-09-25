Tay chèo Đà Nẵng giành 2 Huy chương Đồng tại ASIAD 20

Vận động viên Phạm Thị Huệ (bên trái) và Đinh Thị Hảo giành Huy chương Đồng nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo. Ảnh do nhân vật cung cấp

Phạm Thị Huệ và Dư Thị Bông là hai trong số mười gương mặt xuất sắc của thể thao Đà Nẵng tham dự ASIAD 20. Thi đấu ở môn đua thuyền rowing, bản lĩnh và kinh nghiệm của hai tay chèo này đã tỏa sáng, đóng góp tích cực vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Trên đường đua ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, Phạm Thị Huệ cùng đồng đội ở đội tuyển quốc gia Đinh Thị Hảo đã hoàn thành kịch tính cự ly 2.000m với thời gian 7 phút 13 giây 10, qua đó xếp thứ ba chung cuộc.

Hai tay chèo Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi liên tục dẫn đầu ở mốc 500m (1 phút 43 giây 02) và 1.000m (3 phút 30 giây 89). Đến mốc 1.500m, Phạm Thị Huệ và đồng đội vẫn duy trì vị trí thứ hai với thông số 5 phút 20 giây 54, trước khi cán đích ở vị trí thứ ba để giành Huy chương Đồng.

Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng và vận động viên Phạm Thị Huệ trong niềm vui giành huy chương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Kết quả này một lần nữa khẳng định sự bền bỉ của Phạm Thị Huệ ở tuổi 36. Đây đã là kỳ ASIAD thứ năm liên tiếp chị giành được huy chương. Năm 2010, ngay trong lần đầu tham dự ASIAD tại Trung Quốc, Phạm Thị Huệ đã xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Bốn năm sau tại Hàn Quốc, tay chèo Đà Nẵng tiếp tục mang về một Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng. Đến kỳ Á vận hội năm 2018 tại Nhật Bản, cô giành thêm một Huy chương Bạc, và gần nhất là tấm Huy chương Đồng tại kỳ đại hội năm 2023 ở Trung Quốc.

Vận động viên Dư Thị Bông (thứ 2, bên trái sang) cùng đồng đội giành Huy chương Đồng nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bên cạnh Phạm Thị Huệ, một tay chèo tài năng khác của đua thuyền rowing Đà Nẵng là Dư Thị Bông cũng khép lại kỳ ASIAD đáng nhớ bằng tấm Huy chương Đồng. Chị cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia gồm Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền và Hà Thị Vui cán đích thứ ba ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo với thời gian 6 phút 43 giây 86. Đáng chú ý, các cô gái Việt Nam chỉ kém đội về nhì Uzbekistan vỏn vẹn 2 giây, minh chứng cho cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt ở nội dung này.

Để đạt được thành tích trên, Dư Thị Bông cùng các đồng đội đã phối hợp ăn ý, duy trì guồng chèo nhịp nhàng và bền bỉ suốt chặng đua. Đây là tấm Huy chương Đồng thứ ba của Dư Thị Bông tại đấu trường ASIAD, sau hai tấm Huy chương Đồng mà chị từng giành được tại ASIAD 2023 ở Trung Quốc.

Vận động viên Dư Thị Bông có lần thứ 3 giành Huy chương Đồng tại ASIAD. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trưởng thành từ đội đua thuyền Hà Tĩnh, Dư Thị Bông từng gặt hái nhiều huy chương tại các đấu trường khu vực và châu lục. Giữa năm 2026, nữ vận động viên chuyển sang đầu quân cho đội đua thuyền Đà Nẵng. Ở độ tuổi 25 tràn đầy sung sức, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho đua thuyền Đà Nẵng nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường quốc tế.