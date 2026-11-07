Tay chân miệng tăng mạnh, não mô cầu ghi nhận 8 ca tử vong

Bác sĩ thăm khám cho trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh: LÊ THANH

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 150.200 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 12 ca tử vong, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu giám sát dịch bệnh truyền nhiễm, riêng trong tháng 10, số ca mắc tay chân miệng tăng 36,6% so với tháng trước. Số mắc tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam, chiếm 70,2% tổng số ca cả nước; miền Bắc chiếm 14,6%, miền Trung 7,8% và Tây Nguyên 7,4%. Đây cũng là thời điểm bệnh thường gia tăng theo chu kỳ hằng năm.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ mắc tay chân miệng tại bệnh viện. Ảnh: NGUYÊN HÀ

Đối với bệnh do não mô cầu, cả nước ghi nhận 69 trường hợp, trong đó có 8 ca tử vong, giảm 15 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh xuất hiện rải rác hằng tuần, từ 1-4 ca. Miền Nam ghi nhận nhiều nhất với 48 trường hợp, tiếp đến là miền Bắc 15 trường hợp, Tây Nguyên 4 trường hợp và miền Trung 2 trường hợp.

Trong khi đó, COVID-19 ghi nhận 9.376 trường hợp, không có ca tử vong, giảm 37,9% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi tăng cao vào tháng 8, số mắc giảm dần từ tháng 9. Những tuần gần đây, cả nước ghi nhận dưới 50 ca mỗi tuần, chủ yếu tại miền Bắc (chiếm 93,2% tổng số ca mắc).

Riêng bệnh dại, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 59 trường hợp tử vong, giảm 7 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng dại cho chó, mèo.

Khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường giám sát dịch bệnh trong nước và trên thế giới, nhất là tại các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; đồng thời phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc để kịp thời khoanh vùng, xử lý, không để dịch bệnh lây lan.