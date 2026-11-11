Tây Ban Nha yêu cầu TikTok ngừng hoạt động đến khi xóa sạch nội dung xâm hại trẻ em

Vào ngày 10/11, Bộ trưởng Thanh niên và Trẻ em Tây Ban Nha Sira Rego đã đề nghị cơ quan công tố và Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu nước này có biện pháp xử lý TikTok, nhấn mạnh rằng mạng xã hội không thể trở thành không gian nằm ngoài sự kiểm soát của pháp luật.

Tây Ban Nha yêu cầu TikTok ngừng hoạt động vì nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Ảnh: Unsplash

Động thái trên diễn ra sau khi tổ chức kiểm chứng thông tin phi lợi nhuận Maldita.es công bố kết quả điều tra, phát hiện 1.183 bài đăng chứa nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trên TikTok, thu hút ít nhất 48 triệu lượt xem. Hơn 26.000 tài khoản đã tham gia bình luận hoặc chia sẻ những nội dung này.

Theo Maldita.es, TikTok đã hạn chế hai từ khóa tìm kiếm liên quan đến nội dung vi phạm đối với người dùng tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những nội dung tương tự vẫn có thể được tìm thấy khi tìm kiếm từ các quốc gia châu Âu khác.

Trước đó, chính quyền của Thủ tướng Pedro Sánchez đã yêu cầu điều tra các nền tảng X, Meta và TikTok liên quan đến nghi vấn phát tán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Yêu cầu đình chỉ hoạt động TikTok được đưa ra trong bối cảnh giới chức châu Âu tăng cường giám sát các nền tảng công nghệ lớn nhằm ngăn chặn nội dung độc hại và bất hợp pháp trên môi trường trực tuyến.

Hiện TikTok chưa đưa ra phản hồi chính thức về yêu cầu trên. Việc đình chỉ hoạt động cũng chưa có hiệu lực và thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chức năng Tây Ban Nha.