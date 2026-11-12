Tây Ban Nha yêu cầu tạm đình chỉ TikTok

Biểu tượng mạng xã hội TikTok. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo tổ chức phi lợi nhuận kiểm chứng thông tin Maldita.es, các video có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em công khai trên TikTok đã thu hút ít nhất 48 triệu lượt xem, với hơn 26.000 tài khoản tham gia bình luận và chia sẻ. Báo cáo cũng phát hiện 1.183 bài đăng chứa nội dung khiêu dâm trẻ em trên nền tảng này.

Trước những phát hiện trên, Bộ trưởng Thanh niên Tây Ban Nha Sira Rego đã gửi kiến nghị tới cơ quan công tố và Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu quốc gia, đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đối với TikTok. Bà Rego nhấn mạnh các nền tảng mạng xã hội không thể trở thành "vùng đất vô luật pháp".

Sau khi báo cáo được công bố, TikTok đã hạn chế hai từ khóa tìm kiếm dẫn đến nội dung lạm dụng tình dục trẻ em đối với người dùng tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các từ khóa này vẫn có thể dẫn đến nội dung tương tự khi được tìm kiếm từ một số quốc gia châu Âu khác.

Động thái của Madrid diễn ra trong bối cảnh châu Âu tăng cường giám sát các nền tảng công nghệ lớn. Trước đó, Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez cũng yêu cầu điều tra X, Meta và TikTok liên quan đến cáo buộc phát tán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.