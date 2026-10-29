Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra ở tỉnh Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28/10/2026.

Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 68 người đã thiệt mạng, hơn 180 người bị thương, sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc gần Toledo, Tây Ban Nha.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h54 sáng (giờ địa phương) ngày 28/10, giữa các thị trấn Los Yebenes và Urda, cách Madrid khoảng 120km về phía Nam, trên tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Tây Ban Nha với Andalusia.

Theo thông tin từ đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng đường sắt Adif, đoàn tàu Renfe AVE đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo, khiến hai toa tàu trật bánh và rơi xuống bờ dốc.

Theo các báo cáo của truyền thông Tây Ban Nha, 2 chuyến tàu này chở tổng cộng hơn 500 hành khách.

"Chúng tôi tuyên bố 3 ngày quốc tang, từ ngày 29 đến 31/10", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, khi ông có mặt hiện trường vụ tai nạn.

Ông đồng thời cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về thảm kịch này.

Theo một số hãng truyền thông, bà Fatima Banez, 59 tuổi, cựu Bộ trưởng Lao động Tây Ban Nha, nằm trong số những người thiệt mạng.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy, các toa tàu bị lật và hư hỏng nặng, các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường.

Vụ tai nạn hôm 28/10 là vụ việc mới nhất trong một loạt các tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Tây Ban Nha năm nay, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của mạng lưới đường sắt nước này.

Ngày 18/1, hai đoàn tàu cao tốc đã va chạm gần Adamuz thuộc tỉnh Cordoba phía Nam, khiến 46 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Các nhà điều tra đã xác định một đoạn đường ray bị gãy là nguyên nhân có thể xảy ra, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Chỉ 2 ngày sau, 1 đoàn tàu chở khách đã đâm vào bức tường chắn bị sập gần Barcelona, ​​khiến người lái tàu thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Một đoàn tàu chở khách khác đã va chạm với cần cẩu gần Cartagena vào ngày 22/1, làm 6 người bị thương.

Các sự cố đã làm dấy lên lo ngại về cơ sở hạ tầng đường sắt và tiêu chuẩn bảo trì, dẫn đến yêu cầu về các biện pháp an toàn mạnh mẽ hơn.

Liên đoàn lái tàu Tây Ban Nha (SEMAF) đã kêu gọi một cuộc đình công toàn quốc vào ngày 29/10, cáo buộc Renfe và Bộ Giao thông vận tải không thực hiện các cải tiến an toàn đã hứa, sau các thảm họa hồi tháng Giêng.

Renfe bác bỏ các cáo buộc, khẳng định họ đã hoàn thành các cam kết của mình.

Theo RT