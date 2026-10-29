Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn tàu cao tốc khiến ít nhất 68 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn

Phát biểu từ hiện trường gần thị trấn Urda, tỉnh Toledo vào ngày 28-10, ông Sanchez nói, ông vô cùng bàng hoàng trước vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Toledo.

"Tôi xin bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ và ủng hộ sâu sắc nhất đến tất cả các nạn nhân và gia đình của họ. Chúng tôi sẽ điều tra đến tận cùng sự việc, nếu có nguyên nhân từ sự tắc trách hay lỗi hệ thống sẽ xử lý nghiêm" - ông Sanchez nói.

"Điều không thể chấp nhận được đối với một quốc gia như Tây Ban Nha là phải chịu hai vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc trong vòng chưa đầy một năm" - ông Sanchez nói thêm.

Vụ tai nạn này xảy ra 9 tháng sau vụ tai nạn giữa các tàu cao tốc trên cùng tuyến đường khiến 46 người thiệt mạng.

Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố quốc tang trong 3 ngày, từ 29 đến 31-10.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28-10 tại địa điểm gần Urda thuộc vùng Castilla-La Mancha, cách Thủ đô Madrid khoảng 100km về phía Nam, trên tuyến đường sắt cao tốc nối Madrid với thành phố Seville.

Ông Emiliano Garcia-Page, người đứng đầu chính quyền vùng Castilla-La Mancha, cho biết ngoài 68 người thiệt mạng, có khoảng 80 người bị thương, trong đó khoảng 50 người bị thương nặng và 15 người trong tình trạng nguy kịch, một số người bị thương nặng nhất có thể không qua khỏi.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết, những người bị thương được đưa đến nhiều bệnh viện trong khu vực

Theo bà Esther Padilla, Người phát ngôn chính quyền vùng, các đoàn tàu đang di chuyển cùng chiều thì một tàu đâm vào đuôi tàu còn lại, khiến hai toa tàu bị trật bánh.

Tai nạn xảy trên tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Madrid với Seville

Tàu xảy ra va chạm là tàu cao tốc AVE do công ty đường sắt nhà nước Renfe vận hành, đang chạy từ Madrid đến Seville, và một tàu khác do công ty tư nhân Iryo vận hành.

Bà Padilla cho biết, có 397 hành khách trên tàu Renfe và 147 hành khách trên tàu Iryo. Hai toa tàu của tàu Iryo đã rơi xuống một bờ kè.

Bộ trưởng Y tế Garcia cho biết, hiện các nhân viên cứu hộ tập trung cứu những người sống sót và đưa thi thể nạn nhân từ hai toa tàu bị hư hại nặng nhất ra khỏi hiện trường.

"Vụ va chạm xảy ra khi toa tàu ở tốc độ cao, vì vậy chúng tôi cho rằng đây sẽ là một thảm kịch", bà Garcia nói.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đống đổ nát từ một trong các toa tàu vương vãi dọc theo sườn dốc sau khi trật bánh.

Hơn 200 thành viên của Đơn vị Khẩn cấp quân sự được cử đến hiện trường cứu hộ. Thị trưởng Madrid Jose Luis Martinez-Almeida cho biết, chính quyền thủ đô cũng cử các đội y tế khẩn cấp và lính cứu hỏa để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết, Trung tâm điều khiển đã cho phép một đoàn tàu tiếp tục hành trình "bình thường" mặc dù hệ thống tín hiệu bị lỗi.

Theo ông Puente, hệ thống điều khiển LZB đã ngừng hoạt động vào khoảng 8h30 dọc theo đoạn đường dài 63km.

Khi hệ thống điều khiển bị sập, quyền kiểm soát được chuyển cho trạm điều khiển Atocha. Và trạm này quyết định cho tàu Renfe tiếp tục hành trình "bình thường".

"Quyết định nối lại giao thông khi hệ thống chưa được khôi phục thuộc về trung tâm điều khiển", ông Puente nói.

Đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha đã đình chỉ các dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Madrid và vùng phía Nam Andalusia.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà rất đau buồn trước tin tức này và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. "Hôm nay, châu Âu cùng đau buồn với các bạn", bà viết trên X.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ tình đoàn kết với Tây Ban Nha, chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, gia đình của họ, những người bị thương và các nhân viên cứu hộ.

Theo Al Jazeera, Xinhua