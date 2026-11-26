Tính đến ngày 22/11, cuộc thăm dò do Convergent Opinion tiến hành dự báo hai đảng này sẽ giành tổng cộng 186 ghế, vượt 10 ghế so với ngưỡng 176 ghế tối thiểu để thành lập chính phủ.

Thủ tướng Pedro Sánchez khẳng định con đường duy nhất giúp phe cánh tả chiến thắng là huy động cử tri đi bầu ở mức kỷ lục, với mục tiêu 75%. Dù đảng Xã hội (PSOE) đã thu hẹp đáng kể cách biệt trong giai đoạn vận động tranh cử, khoảng cách hiện tại giữa hai khối vẫn rất khó san lấp nếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu không đạt mức đột biến.

Luật bầu cử Tây Ban Nha cấm công bố kết quả thăm dò trong tuần cuối cùng trước ngày bỏ phiếu, trong khi đây thường là thời điểm nhiều người đưa ra quyết định cuối cùng. Khoảng trống thông tin ở chặng nước rút này có thể tạo lợi thế cho phe cánh tả khi cử tri cân nhắc phương án bỏ phiếu chiến thuật nhằm ngăn chặn cánh hữu.

Kịch bản dễ xảy ra nhất lúc này là một chính phủ liên minh PP-Vox. Với dự báo giành từ 55-69 ghế, Vox có thể trở thành đối tác quan trọng trong liên minh cánh hữu, thay vì chỉ đóng vai trò ủng hộ từ bên ngoài. Nếu tham gia chính phủ trung ương, Vox sẽ lần đầu tiên có cơ hội tác động trực tiếp đến chính sách đối ngoại của Madrid kể từ khi Tây Ban Nha chuyển sang thể chế dân chủ.

Trong những năm gần đây, một số quốc gia như Phần Lan, Thụy Điển và Hà Lan đã chứng kiến các đảng cực hữu tham gia chính phủ hoặc ký thỏa thuận chính thức để hậu thuẫn các nội các cầm quyền.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha có vị trí đáng chú ý trong bối cảnh này. Là nền kinh tế lớn thứ tư khu vực đồng euro, dưới thời Thủ tướng Sánchez, nước này thường thể hiện lập trường cấp tiến trong nhiều vấn đề quan trọng của EU. Vì vậy, khả năng Vox tham gia chính phủ trung ương sẽ trở thành phép thử đối với nguyên tắc duy trì khoảng cách giữa các lực lượng trung hữu và cực hữu, thường được gọi là “bức tường lửa” tại Đức.

Diễn biến tại Madrid cũng có thể tác động đến các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu. Tháng 4/2027, Pháp sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong bối cảnh đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen tiếp tục nhận được sự ủng hộ đáng kể trong các cuộc thăm dò. Phần Lan, Estonia và Hy Lạp cũng dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội, trước khi Ba Lan và Italy bước vào các kỳ bầu cử cuối năm.

Nếu PP và Vox đạt được thỏa thuận và duy trì được sự ổn định trong chính phủ, đây có thể trở thành tiền lệ để các lực lượng trung hữu tại những nước khác cân nhắc hợp tác với phe cực hữu. Ngược lại, những bất đồng về Ukraine, quan hệ với Maroc, Gibraltar và chính sách đối với EU có thể trở thành trở ngại đối với sự tồn tại của liên minh.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 29/11 do đó không chỉ quyết định tương quan quyền lực tại Tây Ban Nha, mà còn là phép thử đối với xu hướng điều chỉnh liên minh chính trị ở châu Âu, trong bối cảnh các lực lượng cực hữu tiếp tục gia tăng ảnh hưởng và những khác biệt về chính sách đối ngoại ngày càng tác động rõ nét đến quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

Dự kiến ​​kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tối ngày 29/11. Quốc hội mới được bầu dự kiến ​​sẽ nhóm họp vào ngày 23 tháng 12.