Tây Ban Nha trước khả năng có Chính phủ liên minh cánh hữu
Các lãnh đạo chính đảng tại Tây Ban Nha tuần này đã bước vào cuộc tranh luận trên truyền hình cuối cùng trước thềm cuộc tổng tuyển cử sớm, với tâm điểm là những vấn đề đang gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội như nhà ở, nhập cư, bạo lực giới và tham nhũng. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tới, trong bối cảnh cục diện cân bằng lực lượng giữa các khối chính trị đang thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tay-ban-nha-truoc-kha-nang-co-chinh-phu-lien-minh-canh-huu-246261128070944687.htm