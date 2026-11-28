Ba Lan vừa chính thức ký kết thỏa thuận trị giá 300 triệu USD với tập đoàn công nghệ Mỹ Palantir để triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên chiến trường. Quyết định này đưa Warsaw đi ngược lại xu hướng của nhiều quốc gia châu Âu khác, vốn đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ quốc phòng của Washington.