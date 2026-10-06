Tây Ban Nha thông qua sắc lệnh về nhà ở giữa 'tâm bão' bầu cử sớm

Theo Reuters, hai sắc lệnh sẽ được trình lên Ủy ban Thường trực của Quốc hội xem xét. Ủy ban này gồm những nghị sĩ lâm thời, những người vẫn tiếp tục làm việc sau khi Quốc hội giải tán để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm ngày 29-11 tới.

Ủy ban thường trực gồm 69 thành viên hiện có đa số ủng hộ các biện pháp về nhà ở, mở ra khả năng Chính phủ Tây Ban Nha có thể đưa các chính sách này vào thực hiện trong thời gian chờ Quốc hội mới được thành lập.

Trước đó, ngày 2-10, Hạ viện Tây Ban Nha đã bác bỏ hai sắc lệnh về nhà ở do Chính phủ đề xuất. Hai sắc lệnh mới mà Chính phủ dự kiến thông qua và trình lên Ủy ban Thường trực Quốc hội lần này thực chất là bản sửa đổi của hai sắc lệnh đã bị bác bỏ trước đó.

Ông Ernest Urtasun, Bộ trưởng Văn hóa Tây Ban Nha, cho biết các sắc lệnh mới điều chỉnh một số điểm so với những văn bản trước đây, nhưng không làm thay đổi đáng kể nội dung. Theo Bộ trưởng, mức độ bảo vệ người thuê nhà sẽ được duy trì.

Các biện pháp tập trung vào việc giảm sức ép đối với người thuê nhà và tăng khả năng tiếp cận nhà ở. Nội dung đáng chú ý gồm kiểm soát mức tăng tiền thuê, tiếp tục bảo vệ một số nhóm người thuê nhà dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị trục xuất và hạn chế hoạt động đầu tư của các quỹ bất động sản.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phát biểu tại một dự án nhà ở tại khu Sant Martí, Barcelona. Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra khi khủng hoảng nhà ở đang trở thành vấn đề chính trị nổi bật tại Tây Ban Nha. Giá nhà và tiền thuê tăng mạnh tại nhiều thành phố lớn trong khi nguồn cung không đáp ứng nhu cầu. Theo Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, nước này đang thiếu khoảng 750.000 căn nhà và khoảng cách cung - cầu có thể tăng lên 1 triệu căn vào năm 2028.

Sức ép đối với Chính phủ của Thủ tướng Sánchez gia tăng sau vụ một cụ bà 87 tuổi tại Madrid bị cưỡng chế rời khỏi căn hộ hồi cuối tháng 9. Vụ việc đã gây phản ứng mạnh trong dư luận.

Ngày 29-9, Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua hai sắc lệnh về nhà ở, với một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, trong đó kéo dài cơ chế bảo vệ xã hội chống trục xuất đến cuối năm 2030, hạn chế hoạt động đầu cơ của các quỹ đầu tư bất động sản và thúc đẩy nguồn cung nhà ở giá phải chăng. Chính phủ cũng đề xuất ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển nhà ở công cộng và nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, các biện pháp này vấp phải sự phản đối của phe trung hữu. Đảng Nhân dân cho rằng việc siết hoạt động của chủ nhà và nhà đầu tư có thể làm giảm nguồn cung trên thị trường. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Alberto Núñez Feijóo cam kết nếu giành quyền điều hành sẽ thúc đẩy xây dựng 250.000 căn nhà mỗi năm và nới lỏng các quy định về quy hoạch.

Việc hai sắc lệnh nhà ở trước đó bị Quốc hội bác bỏ cho thấy khó khăn của ông Sánchez trong việc điều hành khi chính phủ không có đa số ổn định tại Quốc hội và thường phải dựa vào sự ủng hộ của các đảng nhỏ để thông qua chính sách.

Với quyết định giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm vào ngày 29-11, ông Sánchez hy vọng tìm kiếm sự ủng hộ nhiều hơn để thành lập một chính phủ có khả năng điều hành ổn định.

Việc Chính phủ của Thủ tướng Sánchez tìm cách đưa các biện pháp về nhà ở trở lại ngay trước cuộc bầu cử cho thấy đây sẽ tiếp tục là vấn đề có sức nặng đối với cử tri, đồng thời là phép thử đối với khả năng của ông Sánchez trong việc giành lại sự ủng hộ sau những bất đồng tại Quốc hội.