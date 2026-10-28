Tây Ban Nha: Tai nạn tàu cao tốc khiến ít nhất 30 người thiệt mạng

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Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Urda, thuộc vùng Castilla-La Mancha, cách Madrid khoảng 130km về phía Nam. Hai đoàn tàu liên quan đến vụ việc gồm một đoàn tàu của công ty đường sắt quốc doanh Renfe và một đoàn tàu thuộc doanh nghiệp tư nhân Iryo.

Sau vụ tai nạn, tuyến đường sắt cao tốc chính kết nối Madrid với khu vực miền Nam Tây Ban Nha đã phải tạm ngừng hoạt động. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp được huy động đến hiện trường, trong đó có các đội cứu hỏa, trực thăng và xe cấp cứu chuyên dụng để hỗ trợ các nạn nhân.

Người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha cho biết, số người thiệt mạng có thể còn tăng. Trong khi đó, các hình ảnh được truyền thông địa phương công bố cho thấy nhiều toa tàu bị hư hại, nằm trên đường ray và khu vực bờ kè. Hành khách được sơ tán khỏi hiện trường trong tình trạng hoảng loạn.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ bàng hoàng trước vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn và động viên tới các nạn nhân cùng gia đình.

Nhiều lãnh đạo châu Âu đã gửi lời chia buồn tới Tây Ban Nha và bày tỏ sự đau buồn trước những mất mát về người, đồng thời gửi lời động viên tới các gia đình nạn nhân và lực lượng cứu hộ.

Tây Ban Nha hiện sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Hệ thống này được đầu tư phát triển mạnh trong nhiều năm và đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông giữa thủ đô Madrid với các thành phố lớn trên cả nước.

Vụ va chạm ngày 28.10 tiếp tục đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân tai nạn và rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn trên mạng lưới đường sắt cao tốc. Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.