Tây Ban Nha: Tai nạn tàu cao tốc khiến ít nhất 148 người thương vong

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 54 phút ngày 28/10 (giờ địa phương), gần Urda, tỉnh Toledo, miền Nam Tây Ban Nha. Một đoàn tàu cao tốc AVE do công ty đường sắt quốc doanh Renfe vận hành, chạy từ thủ đô Madrid đến thành phố Seville, đã va chạm với đoàn tàu cao tốc thuộc công ty tư nhân Iryo trên tuyến đường kết nối Madrid với vùng Andalusia.

Cú va chạm khiến hai toa cuối của đoàn tàu Iryo trật bánh, lao xuống taluy bên cạnh đường ray. Một toa khác ngay phía trước cũng bị trật bánh. Thời điểm xảy ra tai nạn, hai đoàn tàu chở tổng cộng khoảng 540 hành khách.

Theo chính quyền vùng Castile-La Mancha, số người thiệt mạng đã lên tới 68 người. Bộ trưởng Y tế Monica Garcia cho biết 80 người bị thương, trong đó có 15 trường hợp bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Thủ tướng Pedro Sanchez đã đến hiện trường, bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân và gia đình. Ông khẳng định nhà chức trách sẽ điều tra toàn diện vụ việc và làm rõ trách nhiệm nếu phát hiện sai phạm.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay. Hồi tháng 1, một vụ va chạm tàu hỏa gần Adamuz, tỉnh Cordoba, vùng Andalusia, khiến 46 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Sau vụ việc, công tác đầu tư và bảo trì hạ tầng đường sắt tại nước này đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Mạng lưới đường sắt cao tốc của Tây Ban Nha có tổng chiều dài khoảng 4.000 km, lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, số vụ tai nạn đường sắt, bao gồm trật bánh và va chạm, tăng từ 45 vụ năm 2016 lên 57 vụ năm 2024 và 69 vụ năm 2025.

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, trong giai đoạn 2018-2022, Tây Ban Nha đầu tư trung bình 1,5 tỷ euro mỗi năm vào mạng lưới đường sắt cao tốc. Tuy nhiên, phần lớn nguồn vốn được dành cho xây dựng các tuyến mới, trong khi chỉ 16% tổng vốn đầu tư được sử dụng để bảo trì, thay thế thiết bị và nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có.

Vụ tai nạn mới nhất tiếp tục đặt ra những câu hỏi về công tác quản lý, bảo trì và bảo đảm an toàn cho mạng lưới đường sắt cao tốc tại Tây Ban Nha. Kết luận cuối cùng về nguyên nhân và trách nhiệm liên quan sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng.