Tây Ban Nha: Tai nạn tàu cao tốc gây phẫn nộ, người biểu tình đòi Bộ trưởng Giao thông từ chức

Người dân biểu tình trước trụ sở Bộ Giao thông Tây Ban Nha sau vụ tai nạn tàu cao tốc. (Ảnh: BBC/Getty Images)

Theo Reuters, sau vụ việc, khoảng 500 người đã tập trung biểu tình trước trụ sở Bộ Giao thông, yêu cầu nhà chức trách chịu trách nhiệm. Cuộc biểu tình sau đó biến thành xung đột với cảnh sát. Một số người ném chai lọ và bom xăng vào cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông. Nhà chức trách không cho biết có người bị thương hoặc bị bắt hay không.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, Công đoàn Công chức Độc lập Tây Ban Nha yêu cầu ông Puente từ chức, đồng thời cáo buộc ông đẩy trách nhiệm vụ tai nạn cho người đứng đầu bộ phận điều độ giao thông.

BBC nhận định tác động chính trị của vụ tai nạn có thể phủ bóng lên chiến dịch tranh cử ở nước này. Tây Ban Nha dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 29 tháng tới. Nhiều nhà phân tích chính trị trước đó cho rằng cuộc bầu cử có lợi cho Thủ tướng Pedro Sanchez. Tuy nhiên, khi tình trạng cơ sở hạ tầng và an toàn mạng lưới đường sắt trở thành tâm điểm thảo luận, ông Sanchez - người đã cầm quyền 8 năm có thể đối mặt thách thức chính trị khó khăn hơn.

Theo giới chức Tây Ban Nha, ít nhất 68 người thiệt mạng sau khi một đoàn tàu cao tốc đâm vào đoàn tàu khác đang dừng trên đường ray tại tỉnh Toledo (Tây Ban Nha), khiến nhiều toa trật bánh sáng 28/10. Ước tính có khoảng 544 hành khách trên hai đoàn tàu.

Theo Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente, sự cố máy tính khiến một hệ thống an toàn ngừng hoạt động vào khoảng 8h30 (giờ địa phương), buộc khoảng 6 đoàn tàu phải dừng trên đoạn đường dài 63 km. Sau đó, trung tâm điều hành tại Madrid chỉ đạo một đoàn tàu tiếp tục di chuyển với tốc độ bình thường, dẫn đến va chạm. Ông Puente nhấn mạnh quyết định này là “không thể giải thích được”. Công ty đường sắt quốc gia Renfe cho biết đoàn tàu của đơn vị nhận được chỉ đạo tiếp tục hành trình trước khi đâm vào đoàn tàu Iryo đang dừng.

Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2013, khi 80 người chết ở Santiago de Compostela. Hồi tháng 1, một vụ va chạm gần thị trấn Adamuz (vùng Andalucía) khiến 46 người thiệt mạng. Hai vụ đều liên quan các đơn vị vận hành tàu giống nhau và xảy ra trên tuyến nối Madrid với Andalucía.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết sẽ triển khai các biện pháp khôi phục niềm tin vào hệ thống đường sắt cao tốc, nhấn mạnh việc xảy ra hai vụ tai nạn trong một năm là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.