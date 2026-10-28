Tây Ban Nha: Tai nạn đường sắt cao tốc khiến ít nhất 46 người thiệt mạng

Hình ảnh một đoàn tàu do Renfe vận hành. (Ảnh: RENFE)

Theo truyền thông Tây Ban Nha, vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 54 phút sáng 28/10 (giờ địa phương), gần thị trấn Urda, thuộc vùng Castilla-La Mancha, cách thủ đô Madrid khoảng 150km về phía nam.

Hai đoàn tàu gặp nạn gồm một tàu cao tốc Iryo do doanh nghiệp tư nhân khai thác và một tàu AVE của Công ty đường sắt quốc gia Renfe. Theo bà Esther Padilla, người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, đoàn tàu Iryo chở 146 hành khách và một em bé, trong khi đoàn tàu AVE có 397 người trên tàu.

Lực lượng Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha thông báo, có ít nhất 46 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Thông tin này cũng được cơ quan ứng cứu khẩn cấp vùng Castilla-La Mancha xác nhận với truyền thông địa phương.

Vụ va chạm khiến hai đoàn tàu bị trật bánh, lao xuống một đoạn dốc ven đường sắt, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế được triển khai tới hiện trường để hỗ trợ hành khách, sơ cứu người bị thương và bảo đảm an toàn cho những người bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Pedro Sánchez bày tỏ bàng hoàng trước vụ tai nạn nghiêm trọng, đồng thời gửi lời chia sẻ, đoàn kết và ủng hộ tới các nạn nhân. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết các lực lượng ứng cứu khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và phối hợp các cơ quan hữu quan để xử lý tình hình.

Cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha (ADIF) thông báo đình chỉ hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid-Andalusia sau vụ va chạm. Việc gián đoạn giao thông ảnh hưởng đến các chuyến tàu kết nối thủ đô Madrid với khu vực miền nam đất nước. Các cơ quan chức năng đang tập trung triển khai công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra chưa đầy một năm sau thảm họa đường sắt tại Adamuz, thuộc vùng Andalusia, ngày 18/1, khiến 46 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc.

Hiện nhà chức trách Tây Ban Nha tiếp tục cập nhật thông tin về thương vong và triển khai các biện pháp ứng phó sau vụ tai nạn.