Tây Ban Nha mạnh tay kiểm soát giá thuê và thị trường nhà ở

Việc Chính phủ Tây Ban Nha thúc đẩy các biện pháp mới diễn ra khi áp lực xã hội về giá nhà ngày càng gia tăng tại quốc gia này. Ảnh: Reuters

Sắc lệnh gồm 20 điều khoản về cưỡng chế trục xuất, giá thuê, thuế và nhà ở giá rẻ, đang chờ Quốc hội phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu ngày 2-10.

Một trong những điểm đáng chú ý là biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của các quỹ đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Theo đó, đến hết năm 2028, các tổ chức này sẽ bị hạn chế mua nhà với giá thấp hơn 70% giá trị thị trường được định giá. Quy định có ngoại lệ đối với một số loại hình nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ.

Sắc lệnh cũng kéo dài đến năm 2030 việc tạm dừng một số trường hợp cưỡng chế trục xuất đối với những người thuộc diện dễ bị tổn thương và không có nơi ở thay thế. Đồng thời, hoạt động cho thuê phòng và nhà ở tạm thời sẽ chịu các quy định chặt chẽ hơn.

Đối với các hợp đồng thuê ngắn hạn, chủ nhà sẽ phải chứng minh được lý do chính đáng và tính chất tạm thời của hợp đồng. Những hợp đồng ngắn hạn được gia hạn nhiều lần hoặc kéo dài không có căn cứ có thể bị coi là hợp đồng thuê nhà ở thông thường.

Trong khi đó, việc tăng giá thuê sẽ tiếp tục chịu giới hạn đến hết năm 2027. Với những căn hộ đã có giá thuê vượt mức trần tham chiếu, chủ nhà không được tăng thêm; trong các trường hợp khác, mức tăng không được vượt quá 2% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới.

Một sắc lệnh khác sẽ quy định về cơ chế tự động gia hạn hợp đồng thuê nhà. Theo báo El País, trong một số trường hợp, chủ nhà không gia hạn hợp đồng sau thời hạn bắt buộc có thể phải bồi thường cho người thuê ít nhất 12 tháng tiền thuê, trừ trường hợp cần nhà để ở hoặc dành cho một số thành viên trong gia đình.

Việc Chính phủ Tây Ban Nha thúc đẩy các biện pháp mới diễn ra khi áp lực xã hội về giá nhà ngày càng gia tăng. Quốc hội Tây Ban Nha sẽ bỏ phiếu về các sắc lệnh trên vào ngày 2-10, trong khi một sắc lệnh về nhà ở tương tự từng bị bác bỏ hồi tháng 4 với 177 phiếu chống và 166 phiếu thuận.

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