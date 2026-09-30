Tây Ban Nha: Khát vọng chưa dừng lại của nhà vô địch thế giới

Chiến thắng để khẳng định vị thế

TYamal vẫn là điểm sáng của nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha. Ảnh: RFEF

Chưa đầy ba tháng sau khi đăng quang World Cup 2026, Tây Ban Nha đã trở lại với một thông điệp khá rõ ràng rằng chức vô địch thế giới không phải điểm kết thúc. Hai chiến thắng liên tiếp gần đây trước Anh và Croatia tại UEFA Nations League 2026-2027 là minh chứng trực tiếp cho tham vọng ấy.

Tại Wembley ngày 26-9, Tây Ban Nha đánh bại Anh 3-2 trong màn ngược dòng giàu bản lĩnh. Lamine Yamal, Alex Baena và Mikel Oyarzabal ghi bàn, giúp đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Luis de la Fuente giành 3 điểm trước đối thủ từng vào chung kết Euro 2024.

Rạng sáng 30-9, Tây Ban Nha tiếp tục có màn trình diễn thuyết phục khi thắng Croatia 4-1 trên sân nhà. Lamine Yamal lập cú đúp, bên cạnh các bàn thắng của Marc Pubill và Nico Williams. Với kết quả này, Tây Ban Nha có 2 trận toàn thắng tại UEFA Nations League và ghi 6 bàn.

Đáng nói hơn, đây không chỉ là câu chuyện về những chiến thắng. Sau khi giành chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử vào ngày 19-7, Tây Ban Nha bước vào một chu kỳ mới với vị thế của đội bóng mà phần còn lại bóng đá thế giới luôn cố gắng tìm cách đánh bại. HLV De la Fuente không muốn các học trò sống quá lâu với ánh hào quang của chiếc cúp vàng thế giới nên vẫn tìn kiếm những điều mới mẻ.

Trước khi bước vào UEFA Nations League 2026-2027, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng đội bóng phải tiếp tục cải thiện. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cũng xác định đây là thời điểm mở ra một giai đoạn mới, với mục tiêu duy trì sức cạnh tranh sau chức vô địch thế giới.

Điều đó lý giải vì sao Tây Ban Nha vẫn tiếp tục thử nghiệm và bổ sung những gương mặt mới thay vì chỉ dựa vào bộ khung đã đăng quang tại World Cup.

Mục tiêu là duy trì vị trí cao nhất

Đội tuyển Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Croatia trong trận đấu vào rạng sáng 30-9. Ảnh: RFEF

Một trong những ví dụ đáng chú ý là trường hợp của Ivan Fresneda. Hậu vệ phải đang khoác áo Sporting Lisbon ban đầu được triệu tập cho đội U21 Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau khi Pedro Porro dính chấn thương trong màu áo Tottenham, HLV De la Fuente lập tức gọi Fresneda lên đội tuyển quốc gia.

Việc một cầu thủ trẻ được trao cơ hội ở đội tuyển ngay sau khi Tây Ban Nha vừa vô địch thế giới cho thấy cách tiếp cận đáng chú ý của De la Fuente. Trong đó, thành công hiện tại không đồng nghĩa với việc đóng cửa đội tuyển trước những nhân tố mới.

Fresneda không phải trường hợp duy nhất. Trong khi đó, những trụ cột như Rodri, Yamal, Pedri, Dani Olmo, Oyarzabal hay Nico Williams vẫn tạo nên nền tảng kinh nghiệm và chất lượng cho đội bóng.

Đây chính là điểm đáng chú ý trong cách Tây Ban Nha duy trì sức mạnh. Họ không lựa chọn giữa kinh nghiệm và sức trẻ mà tìm cách đưa hai yếu tố này cùng tồn tại. Bộ khung vô địch thế giới vẫn được duy trì, nhưng cánh cửa đội tuyển luôn mở với những cầu thủ chứng minh được năng lực.

Sau hai trận thắng trước Anh và Croatia, Tây Ban Nha đã nối dài chuỗi bất bại lên 40 trận trên mọi đấu trường, tạo nên kỷ lục mới trong làng bóng đá thế giới hiện đại. Con số này cho thấy sức mạnh của nhà vô địch thế giới không phải hiện tượng nhất thời.

Tất nhiên, hai chiến thắng tại Nations League chưa thể là cơ sở để khẳng định Tây Ban Nha sẽ tiếp tục thống trị bóng đá thế giới trong nhiều năm tới. Bóng đá luôn thay đổi, các đối thủ cũng đang đầu tư và trẻ hóa lực lượng. Nhưng cách Tây Ban Nha vận hành hiện nay cho thấy họ đang chuẩn bị cho chính tương lai của mình, thay vì chỉ bảo vệ những thành quả đã đạt được. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cũng đã chính thức gia hạn hợp đồng với HLV Luis de la Fuente đến năm 2032, qua đó tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân đã đưa đội tuyển nước này lên đỉnh thế giới

Một đội bóng vừa đứng trên đỉnh thế giới nhưng vẫn tìm kiếm nhân tố mới, vẫn điều chỉnh đội hình và vẫn đặt yêu cầu chiến thắng lên hàng đầu sẽ có nhiều cơ sở để duy trì vị thế. Với HLV De la Fuente và thế hệ Yamal đang trưởng thành từng ngày, Tây Ban Nha đang có những bước chuẩn bị căn cơ để tiếp tục cạnh tranh cho vị trí cao nhất trong những năm tới.