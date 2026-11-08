Tây Ban Nha họp khẩn trước áp lực người di cư tại quần đảo Canary

Người di cư trên một chiếc thuyền gỗ cập cảng đảo El Hierro. (Nguồn: EFE)

Thủ hiến quần đảo Canary Fernando Clavijo cho biết Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đồng ý triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban Liên bộ về Nhập cư vào ngày 10/11, nhằm thảo luận tình hình và tìm biện pháp ứng phó.

Hội đồng đảo El Hierro đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp xã hội sau khi hòn đảo này tiếp nhận hơn 8.000 người di cư trong 5 tuần qua.

Theo chính quyền khu vực, từ ngày 1-6/11, có 49 thuyền chở tổng cộng 4.587 người di cư cập quần đảo Canary, trong đó 35 thuyền đến El Hierro. Giới chức địa phương nhận định áp lực lên các nguồn lực tại đảo đang ở mức đặc biệt lớn.

Ông Clavijo cho biết chính quyền quần đảo đã nhiều tháng đề nghị được bổ sung nguồn lực, cải thiện công tác chuẩn bị và phối hợp hành động giữa các cơ quan chính phủ.

Ông kêu gọi cuộc họp sắp tới thống nhất kế hoạch hành động chung, với các biện pháp cụ thể, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn triển khai rõ ràng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền quần đảo Canary cũng đề nghị tổ chức các cuộc gặp khẩn cấp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư Magnus Brunner, nhằm thúc đẩy sự tham gia của EU trong giải quyết tình hình.

(theo Euronews)