Tây Ban Nha hoàn tất xác định danh tính 69 nạn nhân vụ tai nạn tàu cao tốc

Theo cơ quan thực hiện công tác nhận dạng, với thành phần là các cảnh sát và chuyên gia pháp y , 3 nạn nhân cuối cùng được xác nhận danh tính là 2 công dân Australia và 1 công dân Nhật Bản.

Trong tổng số 69 người thiệt mạng, có 54 công dân Tây Ban Nha và 15 người nước ngoài, gồm 4 công dân Mỹ, 2 công dân Australia, 2 công dân Nhật Bản và mỗi nước Argentina, Canada, Pháp, Mexico, Bồ Đào Nha, Tunisia và Cộng hòa Séc có 1 công dân.

Thảm kịch xảy ra hôm 28/10, được xem là một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong thế kỷ này. Đây cũng là vụ tai nạn tàu cao tốc thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay, làm dấy lên những lo ngại về an toàn đường sắt tại quốc gia này.

Trước đó, một vụ tai nạn xảy ra tại vùng Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha, hồi tháng 1 đã khiến 46 người thiệt mạng.