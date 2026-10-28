Tây Ban Nha: Hai tàu cao tốc va chạm, ít nhất 64 người thiệt mạng

Các nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân đến bệnh viện bằng trực thăng. Ảnh: Reuters

Theo chính quyền vùng Castilla-La Mancha, vụ việc xảy ra giữa đoàn tàu của hãng tư nhân IRYO và tàu của công ty đường sắt nhà nước RENFE khi đang di chuyển cùng hướng từ Madrid đến Seville.

Tại thời điểm va chạm, hai đoàn tàu chở hơn 500 hành khách. Vụ va chạm khiến nhiều toa trật bánh, một số toa lao xuống sườn dốc và bị phá hủy nghiêm trọng. Nguyên nhân chính thức chưa được xác định.

Chủ tịch vùng Castilla-La Mancha Emiliano García-Page cảnh báo số nạn nhân có thể tiếp tục tăng do lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được toàn bộ các toa hư hại nặng.

Lính cứu hỏa, cảnh sát, xe cứu thương, trực thăng y tế và một đơn vị ứng phó khẩn cấp của quân đội đã được điều động đến hiện trường. Các ngân hàng máu cũng kêu gọi người dân hiến máu.

Một số hành khách kể lại với các hãng thông tấn rằng va chạm khiến họ bị hất về phía trước. Những người bị thương được chuyển đến các bệnh viện trong khu vực, trong khi chính quyền địa phương chuẩn bị nhà thi đấu thể thao để tiếp nhận nạn nhân.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã hủy lịch làm việc để theo dõi công tác ứng phó và đến hiện trường. Hoàng gia Tây Ban Nha cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Các đảng phái chính trị tạm dừng vận động tranh cử, trong khi Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha hoãn 24 trận Cúp Nhà vua dự kiến diễn ra trong ngày.

Vụ tai nạn xảy ra chưa đầy một năm sau thảm họa đường sắt hồi tháng 1, khi hai đoàn tàu của IRYO và RENFE va chạm khi chạy ngược chiều ở miền nam Tây Ban Nha, khiến 45 người thiệt mạng.

Hình ảnh tại hiện trường. Nguồn: Reuters

Vụ việc mới làm dấy lên tranh luận về công tác bảo trì đường sắt, trong bối cảnh thị trường vận tải cao tốc được mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh với RENFE.

Tây Ban Nha đã xây dựng khoảng 3.900 km đường ray cao tốc trong hơn ba thập kỷ, trở thành quốc gia có mạng lưới lớn nhất châu Âu. Sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng trong năm nay, áp lực điều tra nguyên nhân và bảo đảm an toàn cho hệ thống đường sắt đang gia tăng.