Tây Ban Nha dự kiến siết quy định tị nạn sau làn sóng di cư vào Ceuta

Cảnh sát giải tán trại của người di cư trên bãi biển Benitez ở Ceuta. Ảnh: Reuters

Dự thảo nhằm đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ và trục xuất hơn 10.000 người di cư vẫn ở lại Ceuta. Nếu được thông qua, các biện pháp này sẽ đánh dấu một thay đổi đáng kể trong chính sách của chính phủ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Madrid đang chịu sức ép phải kiểm soát những hệ quả chính trị từ cuộc khủng hoảng tại biên giới. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha từ chối bình luận về nội dung dự thảo.

Hơn 70.000 người đã vượt biên trái phép từ Ma rốc vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển hồi cuối tháng 7, trong một làn sóng di cư quy mô chưa từng có. Sự việc gây sức ép đối với các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời làm lộ rõ những thách thức trong việc thực thi các quy định di cư mới được sửa đổi nhằm tăng cường kiểm soát biên giới.

Theo dự thảo, những người bị bác đơn xin tị nạn sẽ phải kháng cáo từ bên ngoài Tây Ban Nha nếu đang ở một quốc gia được EU xác định là an toàn. Ma-rốc được xem là một trong những trường hợp như vậy, bất kể hoàn cảnh cụ thể của từng người.

Dự thảo, cũng cho phép Madrid bỏ qua quy trình xem xét tiêu chuẩn đối với các đơn xin tị nạn vốn có sự tham gia của một ủy ban gồm đại diện từ cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc.

Các biện pháp này sẽ được áp dụng hồi tố đối với những người di cư đến Ceuta trong làn sóng vượt biên ngày 30 và 31-7. Theo dự thảo, đơn xin cư trú của người di cư có thể bị hủy nếu cơ quan chức năng không thể liên lạc với họ trong vòng 5 ngày. Những người bị xác định có hành vi “bạo lực hoặc đe dọa” cũng có thể bị tước quyền cư trú ngay lập tức.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về kế hoạch rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của người di cư, Bộ trưởng Chính sách lãnh thổ Angel Víctor Torres cho biết chính phủ đang “phân tích khả năng” sửa đổi luật. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc này “không dễ dàng” do phải tính đến các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.

Các luật sư và tổ chức phi chính phủ tại Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối những biện pháp được nêu trong dự thảo. 13 tổ chức phi chính phủ, trong đó có Ủy ban Hỗ trợ Người tị nạn Tây Ban Nha (CEAR) và Oxfam, cho rằng các biện pháp này là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với cam kết của Tây Ban Nha trong việc tuân thủ các công ước về nhân quyền.

Dự thảo đang được đưa ra trong bối cảnh Tây Ban Nha phải cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát biên giới, xử lý số lượng lớn người di cư và các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến quyền xin tị nạn. Nội dung dự thảo vẫn có thể được điều chỉnh trước khi chính phủ đưa ra quyết định chính thức.

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