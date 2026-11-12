Tây Ban Nha: Đình công quy mô lớn phản đối khủng hoảng nhà ở

Sự hài lòng ít nhiều đã hiện trên khuôn mặt của những người tham gia các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất-UAE) trong hai ngày 10 và 11-11, tạo đà để các bên có thể tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm rưỡi qua ở Ukraine.