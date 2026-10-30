Tây Ban Nha điều tra vụ tai nạn đường sắt khiến 68 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Madrid, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết sự cố máy tính có thể đã khiến hệ thống kiểm soát an toàn đường sắt LZB ngừng hoạt động, buộc các đoàn tàu trên đoạn đường ray dài 63km phải dừng lại. Tuy nhiên, sau đó, trung tâm điều hành lại cho phép một đoàn tàu của công ty đường sắt quốc gia Renfe tiếp tục di chuyển bất chấp tín hiệu đèn đỏ, trong khi đoàn tàu của công ty tư nhân Iryo vẫn dừng trên đường ray. Ông Puente mô tả đây là quyết định “không thể giải thích được”.

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn khiến 68 người thiệt mạng, 58 người phải nhập viện, trong đó có 15 người trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 50 người khác bị thương nhẹ đang được chăm sóc y tế. Các lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ.

Thủ tướng Pedro Sánchez đã đến hiện trường, cam kết tiến hành điều tra toàn diện và tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Ông nhấn mạnh mọi sai phạm, nếu có, sẽ được làm rõ và các thiếu sót trong hệ thống an toàn sẽ được xử lý nghiêm.

Trong khi đó, cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Giao thông Tây Ban Nha tại Madrid đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Những người tham gia yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Sánchez và Bộ trưởng Puente từ chức.