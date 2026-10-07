Tây Ban Nha công bố 21 biện pháp khẩn cấp về nhà ở

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông châu Âu ngày 7/10, Chính phủ Tây Ban Nha vừa phê duyệt 21 biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với khủng hoảng nhà ở, sau khi hàng chục nghìn người xuống đường đòi giải pháp nhanh chóng và biểu tình tại Barcelona chuyển thành bạo lực.

Làn sóng phản đối bắt nguồn từ vụ bà Maria del Carmen Abascal (87 tuổi) bị buộc rời khỏi nhà tại Madrid vào tháng trước. Vụ việc gây tranh cãi trên cả nước, khiến chính quyền của ông Sanchez chịu sức ép từ chức khi người biểu tình cho rằng Chính phủ chưa hành động đủ mạnh để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Giá nhà và chi phí thuê tăng, cùng tình trạng thiếu nguồn cung, đang khiến nhiều người Tây Ban Nha không đủ khả năng mua hoặc thuê nhà, dù nền kinh tế lớn thứ tư châu Âu vẫn tăng trưởng mạnh. Người biểu tình yêu cầu tăng cường bảo vệ người thuê, ngăn chặn gian lận và cấm buộc người dân rời nhà khi chưa có chỗ ở thay thế.

Gói biện pháp mới gồm tạo thuận lợi cho việc thuê hoặc mua nhà, gia hạn các quy định bảo vệ người dễ bị tổn thương trước nguy cơ mất chỗ ở, quản lý hoạt động cho thuê từng phòng và áp dụng thuế mới đối với hình thức cho thuê theo mùa. Gói này cũng bao gồm việc cấm mua bất động sản nhằm đầu cơ và ưu đãi thuế cho chủ sở hữu và người thuê thanh toán đúng hạn.

Ông Sanchez cho biết Chính phủ sẽ lập quỹ 10 tỷ euro để cấp các khoản vay tối đa 50.000 euro cho người mua căn nhà đầu tiên, đồng thời triển khai trợ cấp xây dựng nhà ở. Phát biểu tại Phủ Thủ tướng, ông cam kết không để tái diễn những vụ buộc người dân rời nhà như trường hợp bà Abascal, hay các vụ xảy ra sau khi những sắc lệnh về nhà ở bị bãi bỏ.

Những biện pháp vừa được phê duyệt tương tự nội dung Quốc hội bác bỏ tuần trước. Chính phủ liên minh của ông Sanchez không nắm đa số và đã thất bại khi các đảng đối lập cánh hữu bỏ phiếu chống các sắc lệnh khẩn cấp nhằm giải quyết khủng hoảng nhà ở. Trước sức ép gia tăng, ông quyết định tổ chức bầu cử sớm vào ngày 29/11.

Do Quốc hội đã giải tán sau quyết định này, gói biện pháp sẽ cần được một cơ quan lập pháp tạm thời phê chuẩn. Cơ quan này gồm 69 thành viên, so với 350 thành viên của Quốc hội thông thường. Liên minh của ông Sanchez cần 35 phiếu để thông qua gói biện pháp.

Thủ tướng vẫn kêu gọi các đảng đối lập ủng hộ, cho rằng giải quyết vấn đề nhà ở là yêu cầu xuất phát từ lẽ thường. Theo ông, hàng triệu người dân đang chờ giải pháp và mong các đại diện dân cử đủ can đảm bảo vệ họ trước những thế lực có ảnh hưởng.

Tại Barcelona, thành phố lớn thứ hai Tây Ban Nha, cảnh báo thời tiết nguy hiểm cuối tuần khiến ban tổ chức phải dời cuộc biểu tình sang ngày 5/10. Cuộc tuần hành ban đầu diễn ra ôn hòa, nhưng sau đó hàng trăm người biểu tình quá khích đụng độ với cảnh sát, ném đá và đốt các thùng rác.

Giáo sư khoa học chính trị Alejandro Quiroga thuộc Đại học Complutense ở Madrid nhận định việc đưa các sắc lệnh ra cơ quan lập pháp tạm thời để phê chuẩn phù hợp với Hiến pháp và là bước đi chính trị cần thiết. Theo ông, nếu muốn giữ sự chú ý của công chúng vào vấn đề nhà ở trong cuộc bầu cử sớm, ông Sanchez cần thể hiện hành động cụ thể.